منصور حقیقتپور در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در حرم امام راحل مبنی بر پافشاری جمهوری اسلامی بر مسئله فلسطین و با تحلیل این سخنان، اظهار داشت: در سالهای گذشته یک عده آدم نادان در این کشور پیدا شدند که شعار «نه غزه، نه لبنان» سر دادند، البته مردم عزیز ما در دهان آنها زدند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب برای اینکه این فتنه سیاسی و همه بدعت ها و انحرافهای سیاسی را در مسیر خط امام (ره) کور کنند، اعلام کردند که قضیه فلسطین از دستور کار جمهوری اسلامی خارج نشده و نخواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: انصافاً یکی از شاهکارهای بلند نظام جمهوری اسلامی برای خدمت انقلابی و جهادی به جهان اهل سنت، دفاع از آرمان فلسطین بوده است؛ به همین جهت، حضرت آقا تأکید فرمودند که ما همان کاری را که برای لبنان شیعه انجام میدهیم، برای فلسطین سنی نیز انجام دادهایم و خواهیم داد، بنابراین برخی ها دنبال درگیری شیعه و سنی و تبلیغ آن نباشند.
«به رسمیت شناختن متقابل ۲ دولت اسرائیلی و فلسطینی» را نمیپذیریم
حقیقتپور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی تمام قد پشت نهضت فلسطین ایستاده است، اظهار داشت: از همین الان هم اعلام میکنیم که اگر قرار باشد در سازمان ملل، چیزی با عنوان «به رسمیت شناختن متقابل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی» مطرح شود، برای ما به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود؛ از نظر ما، در فلسطین تنها باید یک دولت و آنهم با اراده مردم فلسطین ایجاد شود.
وی افزود: غربیها طی قرنها ما را با چوب عدم دموکراسی راندهاند و ما هم الان با صراحت اعلام می کنیم که می خواهیم در فلسطین دموکراسی حاکم باشد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: تا زمانی که اراده مردم فلسطین به طور کامل بر این کشور حاکم شود، جمهوری اسلامی ایران از نهضت فلسطین حمایت خواهد کرد.
اتحاد تکفیریها و صهیونیستها علیه آرمان فلسطین
حقیقتپور همچنین درباره نسبت میان فتنههای تکفیری و تروریستی در سالهای اخیر با قضیه فلسطین گفت: جریان تکفیری ها علیه آرمان فلسطین است و هیچگاه هم در خدمت آرمان این کشور نخواهد بود.
وی توضیح داد: گروههای تکفیری به عنوان یک ابزار در خدمت ارتجاع وهابی منطقه و صهیونیسم هستند و حالا دیگر ثابت شده است که هردوی اینها، یک جریان واحد هستند؛ چراکه ما تاکنون ندیدهایم که گروههایی مثل «داعش» حتی یک گلوله به سمت اسرائیل شلیک کنند، اما برعکس گروههای انقلابی و جهادی را هدف قرار میدهند.
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