ناوگروه ۳۴ ارتش وارد بندر مسقط شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناوگروه ۳۴ نیروی دریایی راهبردی ارتش، پس از ۶۰ روز دریانوردی و حفاظت از منابع ایران اسلامی در آب های بینالمللی در اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج عدن، وارد اسکله بندر مسقط کشور عمان شد .
ناخدا یکم عرشه مصطفی تاجالدینی، فرمانده ناوگروه ۳۴ با بیان اینکه ماموریت این ناوگروه رزمی اطلاعاتی بسیار سخت تر و متفاوتتر از ماموریت های گذشته است، گفت: در این ۶۰ روز، پرسنل دریادل و همیشه در صحنه ناوگروه ۳۴ با عزمی راسخ و بدون خستگی وظیفه خود را به بهترین وجه انجام دادند.
وی افزود: در این ماموریت، ضمن انجام فعالیت های اطلاعاتی و مبارزه با دزدان دریایی و حفاظت از منافع ایران اسلامی، کشتیهای تجاری و نفتکش ایران با همراهی این ناوگروه اسکورت شدند و دریادلان مستقر در این ناوگروه این عملیات را در میان هجمه رسانه ای بیگانگان و مانور ناوگروه های ائتلاف غربی عربی، بدون ذرهای هراس انجام دادند.
تاج الدینی تاکید کرد: حضور ما در بندر مسقط اهداف مختلفی دارد که مهمترین آن، اعلام پیام صلح و دوستی ایران اسلامی به کشورهای این منطقه است.
