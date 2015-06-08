۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

پس از ۶۰ روز مأموریت دریایی؛

ناوگروه ۳۴ ارتش وارد بندر مسقط شد

ناوگروه ۳۴ نیروی دریایی ارتش شامل ناوشکن «البرز» و ناو پشتیبانی «بوشهر»، در اسکله بندر مسقط پهلو گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناوگروه ۳۴ نیروی دریایی راهبردی ارتش، پس از ۶۰ روز دریانوردی و حفاظت از منابع ایران اسلامی در آب های بین‌المللی در اقیانوس هند، دریای عمان و خلیج عدن، وارد اسکله بندر مسقط کشور عمان شد .

ناخدا یکم عرشه مصطفی تاج‌الدینی، فرمانده ناوگروه ۳۴ با بیان اینکه ماموریت این ناوگروه رزمی اطلاعاتی بسیار سخت تر و متفاوت‌تر از ماموریت های گذشته است، گفت: در این ۶۰ روز، پرسنل دریادل و همیشه در صحنه ناوگروه ۳۴ با عزمی راسخ و بدون خستگی وظیفه خود را به بهترین وجه انجام دادند.

وی افزود: در این ماموریت، ضمن انجام فعالیت های اطلاعاتی و مبارزه با دزدان دریایی و حفاظت از منافع ایران اسلامی، کشتی‌های تجاری و نفتکش ایران با همراهی این ناوگروه اسکورت شدند و دریادلان مستقر در این ناوگروه این عملیات را در میان هجمه رسانه ای بیگانگان و مانور ناوگروه های ائتلاف غربی عربی، بدون ذره‌ای هراس انجام دادند.

تاج الدینی تاکید کرد: حضور ما در بندر مسقط اهداف مختلفی دارد که مهمترین آن، اعلام پیام صلح و دوستی ایران اسلامی به کشورهای این منطقه است.

