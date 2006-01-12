تعداد جان باختگان به بيش از 100 تن رسيد/ قربانيان از كشورهاي يمن،پاكستان و مصر هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، رويترز همچنين اعلام كرد كه مليت قربانيان حادثه امروز در منطقه منا پاكستاني، يمني و مصري هستند.



ازدحام بيش از حد جمعيت در پل رمي جمرات و وسائل همراه حجاج از علل وقوع اين حادثه تاسف بار اعلام شده است.



اين در حالي است كه عمليات امداد رساني به مصدومان اين حادثه نيز با شدت ادامه دارد.



منابع پزشكي وامدادرسانان سعودي اعلام كردند كه تعداد قربانيان به بيش از 100 تن رسيده اند.



وزارت كشور عربستان در بيانيه اي اعلام كرده بود كه تعدادي از حجاج به علت ازدحام جمعيت در ورودي شرقي پل جمرات جان باخته اند.



اين در حالي است كه خبرنگار شبكه خبر اعلام كرده است به علت اينكه حجاج ايراني تا پيش از نماز ظهر امروز اعمال رمي جمرات رابه جا آوردند، درحادثه امروز در منا هيچ زائر ايراني كشته نشده است.