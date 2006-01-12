علي رغم رشد شاخصها در رتبه هاي آخر كشوري قرار داريم

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، امامعلي دادخواه با اشاره به تدوين گزارشي با عنوان ارزيابي عملكرد سازمان آموزشي و پرورش استان در طول اجراي برنامه سوم توسعه افزود : عملكرد سازمان از طريق بررسي 150 شاخص مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت كه يكي از اين شاخصهاي مورد بررسي توسعه مدارس مشاركت مردمي بوده كه مي توان گفت با وجود رشد در اين شاخص ، ما در رتبه هاي آخر كشوري قرار داريم .



وي هدف از انجام تحقيق فوق را توسعه آموزش و پرورش ،ساماندهي نيروي انساني ، توسعه مشاركت بهبود مديريت و تجهيز منابع عنوان كرد و افزود : انجام اين تحقيق به سرپرستي اسكندري پور كارشناس ارشد تحقيقات و در طي 9 ماه صورت گرفت كه وضعيت آموزش و پرورش استان ، نواقض ، كمبودها را نقاط قوت آن را براي برنامه ريزي در دوره هاي ديگر مشخص نموده است .



دادخواه در توضيح شاخصها گفت : بر اساس اين تحقيق ، كمبود اماكن ورزشي در استان زنجان از مشكلاتي است كه بر اساس آن استان زنجان پائين تر از ميانگين كشوري قرار دارد .

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