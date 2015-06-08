کارکنان موسسه میزان خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ده ها نفر از پرسنل موسسه مالی و اعتباری منحل شده میزان صبح امروز با مراجعه به استانداری خراسان رضوی خواستار توجه مسئولان و استاندار خراسان رضوی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت خود شدند.

کارمندان این موسسه مالی و اعتباری با بیان اینکه امنیت شغلی و خانوادگی آنها با انحلال این موسسه به خطر افتاده و بلاتکلیف هستند خواستار حمایت جدی از طرف مسئولان شدند.

شایان ذکر است موسسه میزان پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی با موافقت رییس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی مستند به بند یک نامه شماره ۹۴/۵۰۸۵۹ در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور استاندار خراسان رضوی منحل اعلام شد.

موسسه مالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از ۸۰ شعبه به طور عمده در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه گذشته با بحران مالی مواجه شد تا حدی که بسیاری از سپرده‌گذاران تاکنون موفق به خارج کردن سرمایه‌شان از این موسسه نشدند.