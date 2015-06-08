  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۴۹

کارکنان موسسه میزان خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند

کارکنان موسسه میزان خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند

مشهد- جمعی از کارکنان موسسه مالی و اعتباری میزان روز دوشنبه با مراجعه به استانداری خراسان رضوی خواستار تعیین تکلیف و وضعیت شغلی خود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ده ها نفر از پرسنل موسسه مالی و اعتباری منحل شده میزان صبح امروز با مراجعه به استانداری خراسان رضوی خواستار توجه مسئولان و استاندار خراسان رضوی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت خود شدند.

کارمندان این موسسه مالی و اعتباری با بیان اینکه امنیت شغلی و خانوادگی آنها با انحلال این موسسه به خطر افتاده و بلاتکلیف هستند خواستار حمایت جدی از طرف مسئولان شدند.

شایان ذکر است موسسه میزان پس از ۱۵سال فعالیت به طور رسمی با موافقت رییس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی مستند به بند یک نامه شماره ۹۴/۵۰۸۵۹ در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور استاندار خراسان رضوی منحل اعلام شد.

موسسه مالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از ۸۰ شعبه به طور عمده در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه گذشته با بحران مالی مواجه شد تا حدی که بسیاری از سپرده‌گذاران تاکنون موفق به خارج کردن سرمایه‌شان از این موسسه نشدند.

کد مطلب 2770820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها