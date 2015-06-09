۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴

اعلام فراخوان فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی برای دریافت مقاله در شماره آتی خود فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فصلنامه با هدف مطالعه، پژوهش، فهم و تبیین میان رشتگی و الزامات آن و هم چنین کاربست رویکرد میان رشته ای برای حل مسائل جامعه از طریق بررسی موضوعات خاص تاکنون در ۲۵ شماره منتشر شده است.

این نشریه در نظر دارد از این پس شماره هایی را درباره موضوعاتی اختصاصی نیز تهیه و منتشر کند، از این رو، بحران آب، ‌چالش های فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه را به عنوان اولویت های موضوعی برگزیده است.

تامین اجتماعی، مدیریت پسماند، فقر، بوروکراسی و مراجع قانون گذاری، آینده دانشگاه و آموزش عالی، وضعیت تحریم و پساتحریم، طرح رتبه بندی معلمان، معضلات و حواشی ورزش ملی، تقلب علمی، سیاست گذاری فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی در آموزش عالی از جمله موضوعات بعدی فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی خواهد بود.

علاقه مندان، استادان، دانشجویان و پژوهشگران مقاله های خود را می توانند از طریق http://isih.ir/ برای ارزیابی ارسال کنند.

