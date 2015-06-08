اداره کشور با شعار محقق نمی شود/ هزاران طرح نیمه تمام میراث گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی کارخانه ذوب آهن رومشکان اظهار داشت: اداره کشور بزرگ ایران و رفع نیازمندی های مردم شریف آن و توسعه و پیشرفت کشوری که به نام اسلام و اهل بیت پرچم برافراشته و برای دنیا الگو شده صرفا با سخنرانی و شعار به محقق نمی شود.

وی افزود: باید در میدان عمل با تکیه بر همدلی، همزبانی و همراهی مردم و دولت و استفاده از نخبگان، دانشمندان و متخصصان برنامه ریزی کرد؛ آن هم به گونه ای که رشد و توسعه پایدار در هر زمینه ای شکل بگیرد و شتاب پیدا کند.

ایران مرکز ثبات، امنیت و اعتدال در منطقه

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: کشور ما در منطقه ی حساسی واقع است و حوادث سهمگینی به صورت توفان هایی از توطئه و خیانت را از سوی ابرقدرت های جهانی دیده و این درحالی است که با کمال تاسف کشور های اسلامی دستخوش توطئه قدرت های جهانی به ویژه صهیونیسم جهانی و عوامل بی رحم آنها چون داعش شده اند.

حجت الاسلام انصاری با بیان این که کشورهایی چون عراق، سوریه، یمن، افغانستان و...در معرض تجاوز و تعرض قرار گرفته اند، گفت: توطئه گران با

استفاده از عوامل مزدور خود در کشورهای اسلامی ثروت این کشورها را به اسلحه تبدیل کرده و این اسلحه را نه بر سر دشمنان اسلام بلکه برای

نابودی زیرساخت های جهان اسلام به کار گرفته اند.

وی اظهار داشت: گروههای تکفیری در منطقه چهره خشنی از اسلام به جهانیان عرضه کرده اند که هیچ وجه مشترکی با چهره اسلام ناب محمدی ندارد.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: این کشور ایران است که در منطقه به لطف خداوند و در پرتو عنایات امام عصر (عج) و رهبری شایسته انقلاب و حضور یکپارچه مردم در صحنه به عنوان مرکز ثبات، امنیت و اعتدال در منطقه نقش ایفا می کند.

هزاران پروژه نیمه تمام به دولت ارث رسید

وی با بیان این که باید قدر این امنیت موجود در کشور را دانست و برای تثبیت آن کوشید، گفت: یکی از راه های تثبیت امنیت ایجاد امید و نشاط در بین نسل جوان است.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: جوانان تحصیل کرده ما وقتی امیدوار به آینده می شوند که از شغل مناسب و درآمد و آزادی اسلامی و حضور پرنشاط در

عرصه های مختلف برخوردار باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: منابع عمومی کشور محدود است و هزاران طرح و پروژه نیمه تمام به عنوان ارث به این دولت رسیده است.

وی ادامه داد: توطئه کاهش قیمت نفت به همراه کاهش صادرات فشارهای سنگینی را بردولت وارد کرده است، درعین حال دولت تدبیر و امید با نشاط و تکیه برخداوند در میدان خدمت گذاری مشغول خدمت به مردم است.

ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور

وی تصریح کرد: ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور یکی از برنامه های اصلی است که رئیس جمهور از آغاز در دستور کار خود قرار داده است.

حجت الاسلام انصاری افزود: مهار رشد تورم و جلوگیری تدریجی از رکود و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله سیاست های اساسی دولت است که خوشبختانه به رغم محدودیت ها دراین زمینه پیشرفت های اساسی به دست آمده آن چنان که توانسته اسب سرکش تورم ۴۴ درصدی را با تدبیر مهار کند.

حجت الاسلام انصاری با بیان این که دولت تدبیر و امید در ماه گذشته با وجود همه محدودیت های منابع، نرخ تورم را به حدود ۱۵ درصد کاهش داده

است، گفت: درسال ۹۱ کل اعتبارات عمرانی کشور ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است و این درحالی بود که قیمت نفت حدود ۱۰۴ دلار و صادرات روزانه نفت دو میلیون بشکه بود.

بودجه عمرانی به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسید

وی ادامه داد: در سال های ۹۲ و ۹۳ به دنبال کاهش قیمت نفت با توطئه های دشمنان به نصف این مبلغ کاهش یافت و صادرات آن به یک میلیون بشکه در روز رسید اما درعین حال دولت با تدبیر توانست بودجه عمرانی کشور را در سال ۹۲ به ۲۳ هزارمیلیارد تومان و در سال ۹۳ به ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که کاری بسیار بزرگ بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان داشت: امیدی که امروز در جامعه به وجود آمده و لبخندی که بر لبان مردم نشسته است فضای کسب و کار را بهبود بخشیده و در نتیجه سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی آستین ها را بالا زدند و امروز یکی از نمونه های این سرمایه گذاری را در شهرستان رومشکان مشاهده می کنیم.

وی ادامه داد: هرکسی که دراین کشور پولش را برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل و تولید به کار می گیرد باید از او تشکر کرد و امروز سرمایه گذاری در

بخش تولید یک عبادت بزرگ است.

حجت الاسلام انصاری گفت: امروز احداث یک کارخانه و فعالیت در عرصه صنعت و معدن و ایجاد شغل پایدار از ساختن مسجد و حسینیه کمتر نیست.