به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، بهروز اسودی با بیان اینکه سرمایهگذاری در بخش صنعت استان در سال ۹۳ ۵۳ درصد رشد داشت، افزود: در بخش صدور پروانههای بهرهبرداری حوزه صنعت که در واقع میتوان آن را همان سرمایهگذاریهای تحقق یافته دانست، در مجموع شاهد رشد مناسبی بودهایم؛ به طوری که از نظر تعداد پروانههای بهرهبرداری صادره از ۱۲۶ واحد تولیدی ایجاد شده در سال ۹۲ به ۱۵۰ واحد ایجادی در سال ۹۳ رسیدهایم و شاهد رشد ۱۹ درصدی هستیم.
وی ادامه داد: از منظر میزان سرمایهگذاری نیز در سال ۱۳۹۲ سرمایهگذاری انجام شده در حدود ۲ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۳ هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال رسیده و رشد چشمگیری در حدود ۵۳ درصد را شاهدیم.
اسودی ادامه داد: در زمینه اشتغال ایجاد شده از یکهزار و ۸۹۸ نفر در سال ۱۳۹۲، اشتغال ایجادی در سال ۱۳۹۳ به یکهزار و ۹۸۴ نفر میرسد که رشد این شاخص اشتغال در حدود پنج درصد بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در خاتمه با تأکید بر اینکه در سال ۱۳۹۲ میزان سرمایهگذاری انجام شده برای اشتغال یک نفر در حدود یکهزار و ۲۱۱ میلیون ریال بوده است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۳ مبلغ سرمایهگذاری به ازای هر نفر اشتغال در حدود یکهزار و ۷۸۰ میلیون ریال مورد نیاز بوده است.
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