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۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۵۰

با توافق وزارت بازرگاني و شهرداري

برگزاري نمايشگاههاي بزرگ در محل نمايشگاههاي بين المللي ممنوع شد

برگزاري نمايشگاههاي بزرگ در محل نمايشگاههاي بين المللي ممنوع شد

با توافق شهرداري تهران و وزارت بازرگاني شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي تهران متعهد شد به منظور كاهش سفرهاي درون شهري از برگزاري نمايشگاههاي پر ازدحام و در محل فعلي نمايشگاهها خودداري كند.

به گزارش خبرگزاري  " مهر" بر اساس اطلاعيه شهرداري تهران به دنبال تاكيد مكرر شهرداري تهران مبني بر آمادگي براي مشاركت در حل مشكل نمايشگاه بين المللي تهران طي جلسه مشترك شهردار تهران با وزير بازرگاني مقرر شد شهرداري تهران و  وزارت بازرگاني به منظور رفع مشكلات ترافيكي اطراف نمايشگاه همكاري كنند.

بر اين اساس شهرداري تهران متعهد شد نسبت به توسعه فضاهاي نمايشگاهي در مكانهاي ديگر به جز مكان فعلي اقدام كند تا زمينه انتقال نمايشگاه به محل جديد فراهم شود اين در حالي است كه شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي نيزمتعهد شد 51 درصد سهام خود را به قيمت كارشناسي  به شهرداري تهران واگذاركند.

 شهرداري تهران اعلام كرد : با توجه به اينكه وزارت بازرگاني نظر شوراي اسلامي شهر تهران را براي رفع مزاحمت نمايشگاه بين المللي در محل فعلي و انتقال آن به محل ديگر پذيرفته است ،برگزاري نمايشگاههاي كه پر ازدحام نباشد و در چارچوب آيين نامه توافق شده موجب ترافيك و مزاحمت براي شهروندان نباشد بلا اشكال است .

 گفتني است براساس اطلاعيه شهرداري اين توافقنامه پس از تصويب شوراي شهر تهران ومجمع عمومي شركت سهامي نمايشگاههاي  بين المللي تهران قابل اجرا است .

کد مطلب 27709

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