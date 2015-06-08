کارخانجات دان و طیور گلستان نظارت نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر اسفندیاری ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان، اظهار کرد: ارزش تولیدات دان و طیور بالا است و ۷۰ درصد هزینه های تولید در طیور صرف تغذیه می شود ولی به دلیل عدم تمایل کارخانجات ما نتوانستیم در نظارت بر آن ها ورود کنیم.

وی با بیان این که نیازمند نظارت تمام وقت بر این کارخانجات استان هستیم، گفت: این موضوع از طریق جهاد کشاورزی ابلاغ شده است ولی کارخانجات مقاومت می کنند و استفاده از ظرفیت نظام مهندسی در نظارت نیز در قانون ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: نمونه گیری ماهی یک بار برای نظارت بر این کارخانجات کفایت نمی کند و نمی تواند نماینده تولید باشد چرا که در بحث مواد مغذی اگر رطوبت نیم درصد افزایش یا کاهش داشته باشد می تواند خسارت های زیادی به مرغداری ها و بخش طیور استان وارد کند.

اسفندیاری در ادامه با اشاره به ۱۰۰ هزار بهره بردار بخش دام و طیور استان گفت: یکی از اقدامات سازمان نظام مهندسی نظارت بر جوجه ریزی در واحدهای تولیدی است تا هر کدام بر اساس سهمیه مرکزی کار جوجه ریزی را انجام دهند.

عضویت ۷۲۷۳ نفر در سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان

وی با بیان این که توجه به بخش خصوصی می تواند در بعد اجرایی کارساز باشد، عنوان کرد: از سال ۸۲ نظام مهندسی ساختمان در قالب قانون کار خود را آغاز کرد و تا کنون بر اساس آمارها هفت هزار و ۲۷۳ نفر عضو رسمی این سازمان هستند.

وی تصریح کرد: در سازمان نظام مهندسی مهندسین در ۲۰ رشته مختلف عضو هستند که از جمله می توان به رشته های زراعت، باغبانی، اقتصاد کشاورزی، ترویج و خاک شناسی اشاره کرد.

اسفندیاری افزود: ۵۸ و نیم درصد مهندسین سازمان مرد و مابقی را خانم ها تشکیل می دهند و بیشترین اعضای سازمان نیز در شهرستان گرگان و کمترین در گمیشان عضو هستند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بیان کرد: هزار و ۶۹۷ کارشناس عضو سازمان در پروژه های کشاورزی استان مشغول فعالیت هستند که بیشترین اشتغال در رشته حفظ نباتات و کمترین در منابع طبیعی هستند.

وی تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده این است که پتانسیل در همه زمینه ها وجود دارد و باید بستر سازی لازم برای ورود کارشناسان دیگر رشته ها هم در عرصه های کشاورزی استان فراهم شود.

اسفندیاری با بیان این که تمام مهندسان برای ورود به فعالیت های کشاورزی سازمان باید دارای رتبه باشند، گفت: اعضا برای رتبه بندی شدن درخواست می دهند و رتبه بندی ها پس از بررسی اعلام می شود.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ادامه داد: ۴ هزار نفر شاغلین دولتی و غیر دولتی سازمان را تشکیل می دهند و هزار و ۴۱۱ عضو حقیقی و ۲۰۴ عضو حقوقی رتبه بندی شده در سازمان وجود دارد.

بیکاری سه هزار فارغ التحصیل کشاورزی گلستان

به گفته وی هم اکنون سه هزار نیروی دانش آموخته گلستان در ۲۰ رشته بخش کشاورزی بیکار هستند و واگذار نشدن تصدی گری دولت در بخش های مختلف کشاورزی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی از دیگر دلایل بیکاری دانش آموختگان بخش کشاورزی است.

اسفندیاری افزود: در صورت استفاده از ظرفیت دانش فنی و دانش آموختگان بخش کشاورزی تحولی بزرگ در افزایش تولید در واحد سطح ایجاد خواهد شد ضمن اینکه ظرفیت بخش کشاورزی گلستان، جوابگوی نیاز فارغ التحصیلان این بخش نیز است.

وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت دانش آموختگان کشاورزی ازسوی دستگاه های مختلف اجرایی و اداری، طبق قانون است و همه در این خصوص مشارکت فعال داشته باشند.

اسفندیاری بیان کرد: نظارت بر تولید محصولات زراعی، باغی، آبزی پروری، دام و طیور، صدور مجوزهای مختلف در این بخش ها، نظارت های زیست محیطی، منابع طبیعی، تولید بذر اصلاح شده گندم، تایید صلاحیت کارشناسان حقیقی و حقوقی برای انجام طرح ها و پروژه های بخش کشاورزی، نظارت فنی بر واحدهای تولید خوراک دام و طیور، صدور مجوز برای توزیع انواع نهاده های (کود و سم) و آموزش اعضاء از جمله وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است.

به گفته اسفندیاری، هم اکنون ۳۸۳ شرکت حقوقی درحوزه های مختلف بخش کشاورزی با مجوز و نظارت این سازمان مشغول فعالیت هستند.