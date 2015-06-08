به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی رییس جهاد کشاورزی استان البرز در مراسم معارفه مدیر تعاون روستایی استان البرز که ظهر امروز برگزار شد، توجه به دغدغه های تعاونی ها را مهم ارزیابی کرد و گفت: تعاونی ها طبق اختیارات می توانند با مکاتبه مشکلات خود را با مسئولان ارشد استان مطرح کنند.

موسوی در ادامه با اشاره به ابلاغیه وزیر کشاورزی مبنی بر اینکه محصولات کشاورزی را باید به صورت تضمینی و یا توافقی خریداری کرد، گفت: به خاطر برخی حساسیت ها گندم به صورت تضمینی از سوی دولت خریداری می شود این در حالی است که باید به سمت خرید توافقی پیش برویم.

این مسئول ادامه داد: هدف از تشکیل نظام صنفی برداشتن باری از دوش دولت است به همین منظور اداره تعاون روستایی استان البرز به این مهم توجه ویژه ای داشته باشد.

ریس سازمان جهاد کشاورزی البرز ساماندهی تعاونی های استان را ضروری دانست، و گفت: مدیران و اعضای هییت مدیره تعاونی ها طبق دستوالعمل های وزاتخانه عمل کنند.

ایجاد تشکل های بازاریابی و بازرگانی به توسعه البرز کمک می کند

موسوی در پایان از برگزاری نمایشگاهی با عنوان طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود： در این نمایشگاه کالاها و اقلام ضروری شهروندان عرضه می شود.

در ادامه فردین شمس مدیر تعاون روستایی استان البرز، گفت: طرح ضیافت با همکاری تشکل های تعاون روستایی و ستاد تنظیم بازار استانداری البرز اجرا می شود.

شمس ایجاد تشکل های بازاریابی و بازرگانی را جزو برنامه های اداره تعاونی روستایی البرز اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح نقش مهمی در توسعه صادرات استان دارد.

مدیر تعاون روستایی استان البرز در ادامه تعاملات بین شبکه ای مربوط به تشکل ها و تعاونی ها را با اهمیت توصیف کرد.

وی در پایان به اهمیت زیرساخت های تشکل های روستایی اشاره کرد و افزود: ساختارسازی و جوان سازی تعاونی های روستایی ضروری است به همین منظور به تسهیلات سرمایه در گردش این تعاونی ها توجه ویژه ای داریم.

در پایان این مراسم فردین شمس که ۷ ماه سرپرست اداره تعاون روستایی استان البرز بود به عنوان مدیر این اداره معارفه شد.