افت کیفیت هوا و کاهش دید در جنوب و شرق کشور/وزش شدید باد در تهران

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امروز ابرناکی سواحل دریای خزر، بارش باران و مواج بودن دریای خزر ادامه دارد و درشمال شرق کشور نیز ابرناکی و رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود. همچنین درساعات بعد ازظهر و اوایل شب در دامنه البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و جنوبی افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

به گفته وی، در نواحی شرقی کشور به ویژه منطقه زابل طوفان وگردوخاک و در استانهای سمنان، قم و جنوب استان تهران وزش باد شدید پیش بینی می شود و در شمال شرق کشور کاهش دما محسوس خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: در روز سه شنبه نیز در سواحل مرکزی و شرقی خزر و دامنه های زاگرس مرکزی در ساعات بعد از ظهر و اویل شب افزایش ابر، وزش باد، رگبارپراکنده باران و رعد و برق رخ خواهد داد. در شرق کشور نیز وزش باد شدید و گردوخاک ادامه خواهد داشت. با نزدیک شدن طوفان حاره‌ای به جنوب شرق کشور از اواخر وقت این روز دریای عمان مواج خواهد شد.

وظیفه تصریح کرد: برای روزچهارشنبه نیز دریای عمان مواج پیش بینی می‌شود و در جنوب سیستان وبلوچستان رگبارورعد وبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد. ضمن اینکه در این روز در سواحل مرکزی وشرقی خزر و دامنه های زاگرس مرکزی درساعات بعد از ظهر و اویل شب افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده باران و رعد وبرق پیش بینی می‌شود.

وی افزود: طی سه روز آینده بدلیل افزایش سرعت باد بر روی کشور عراق، شرایط برای تشکیل گردوخاک و انتقال آن به کشور مهیاست، از این‌ رو در جنوب غرب، برخی مناطق غرب و جنوب کشور باد وگردوخاک سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا خواهد شد.

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به شکل گیری طوفان حاره‌ای درشمال اقیانوس هند گفت: این طوفان در فاصله تقریبی هزار و ۳۰۰ کیلومتری شهرستان چابهار در جنوب شرق سیستان و بلوچستان است. سرعت متوسط باد پیرامون این طوفان ۷۶ و سرعت متوسط حرکت آن حدود ۱۰کیلومتر برساعت به سوی شمال غرب است.

وظیفه تأکید کرد: با توجه به پیش بینی حرکت این طوفان به عرض‌های بالاتر ،‌از اواخر روز سه شنبه مناطق شرقی دریای عمان و از روز چهارشنبه تا پایان هفته جاری بیش تر مناطق دریای عمان مواج و طوفانی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: فردا آسمان تهران کمی ابری و در شهرهای جنوبی همراه باد و گردوخاک خواهد بود و در بعدازظهر افزایش ابر در ارتفاعات بارش پراکنده پیش بینی می‌شود. بیشینه دمای آن ۳۶ درجه وکمینه آن ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.