345 كشته و 289 مصدوم در حادثه امروز منطقه منا

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير بهداشت عربستان كشته شدن 345 تن از حجاج بيت الله الحرام را بر اثر ازدحام شديد جمعيت به هنگام برگزاري مراسم رمي جمرات در منطقه منا واقع در 5 كيلومتري شرق مكه مكرمه تاييد كرد.



حمد بن عبدالله المانع تعداد مصدومان اين حادثه را 289 تن اعلام كرد.



اين در حالي است كه پيشتر رويترز اعلام كرده بود كه مليت قربانيان حادثه امروز در منطقه منا پاكستاني، يمني و مصري هستند.

ازدحام بيش از حد جمعيت در پل رمي جمرات و وسائل همراه حجاج از علل وقوع اين حادثه تاسف بار اعلام شده است.



اين حادثه زماني روي داده است كه بيش از دو و نيم ميليون تن از حجاج بيت الله الحرام مراسم رمي جمرات سه گانه را در منطقه منا انجام مي دهند.