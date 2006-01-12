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۲۲ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۱۳

وزير بهداشت عربستان اعلام كرد :

345 كشته و 289 مصدوم در حادثه امروز منطقه منا

345 كشته و 289 مصدوم در حادثه امروز منطقه منا

آخرين خبرها از حادثه امروز در منطقه منا در جريان رمي جمرات سه گانه از كشته شدن بيش از 340 تن حكايت مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير بهداشت عربستان كشته شدن 345 تن از حجاج بيت الله الحرام را بر اثر ازدحام شديد جمعيت به هنگام برگزاري مراسم رمي جمرات در منطقه منا واقع در 5 كيلومتري شرق مكه مكرمه تاييد كرد.

حمد بن عبدالله المانع تعداد مصدومان اين حادثه را 289 تن اعلام كرد.

اين در حالي است كه پيشتر رويترز اعلام كرده بود كه مليت قربانيان حادثه امروز در منطقه منا پاكستاني، يمني و مصري هستند.

ازدحام بيش از حد جمعيت در پل رمي جمرات و وسائل همراه حجاج از علل وقوع اين حادثه تاسف بار اعلام شده است.

اين حادثه زماني روي داده است كه بيش از دو و نيم ميليون تن از حجاج بيت الله الحرام مراسم رمي جمرات سه گانه را در منطقه منا انجام مي دهند.

کد مطلب 277098

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