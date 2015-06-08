بوستان دوستدار کودک تابستان امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی محمد مختاری در خصوص پروژه بوستان دوستدار کودک که براساس مصوبه یک صد و نود و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع شهر دوستدار کودک تعریف شده است،گفت: سایت بوستان دوستدارکودک در ناحیه ۵ منطقه ۱۸ شهرداری در منتهی الیه جنوب غربی شهر تهران در مساحتی بالغ بر۳ هکتار احداث خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران با بیان اینکه این پروژه در مرحله اجرای فضای سبز بوده و در تابستان امسال به بهره برداری می رسد،خاطر نشان کرد: بوستان دوستدار کودک با هدف ایجاد فضایی برای تفرج، تفریح، آموزش و آمادگی برای ورود به اجتماع مختص گروه های مختلف سنی کودکان و نوجوانان احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده ویژگی های شخصیتی انسان در سال های اولیه کودکی (پیش از دبستان) شکل می گیرد، طراحی محیط کودک باید براساس مبانی نظری مبتنی بر ویژگی ها و نیازهای کودکان، چگونگی ادراک منظر و محیط توسط آنان و با توجه به تاثیر محیط بر رشد همه جانبه کودکان صورت گیرد.

مختاری با تاکید بر اینکه این بوستان دارای فضاهای خاص جهت پرورش، آموزش و بازی کودکان است، تاکید کرد: این بوستان شامل بخش های مختلفی ازجمله شهرک الفبا به منظور آشنایی و یادگیری کودکان با حروف و اشکال الفبای زبان فارسی، پیست دوچرخه سواری، آمفی تئاتر، پیست اسکیت، زمین شن بازی، آبنمای سطحی، زمین های جداگانه بازی برای گروه های سنی خردسال، کودک و نوجوان، نمازخانه، سرویس بهداشتی، زمین های ورزشی، کتابخانه و پیست آموزش ترافیک است.