خبر ورود 300 هزار تن ذرت از طريق بندر امام خميني تكذيب شد

معاون دفتر امور بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با تكذيب خبر منتشر شده در برخي خبرگزاريها درمورد ورود 300 هزار تن ذرت به صورت غير قانوني به كشور گفت: كشتي هاي حامل محصولات كشاورزي و ذرت كه از مرزهاي جنوبي كشور و بويژه بندر امام خميني وارد كشور مي شوند، براي پهلوگيري در اسكله و تخليه بار نياز به مجوز سازمان حفظ نباتات دارند كه تاكنون مجوزي براي اين كار صادر نشده است.

محمد رضا دانشور با اشاره به تاخير در دادن مجوز تخليه به دو يا سه كشتي حامل ذرت( به ظرفيت حدود 120هزار تن) كه عمده واردات كشور با اين كشتي ها صورت مي گيرد افزود: اين كشتيها به دليل تغيير در مبدا از چين به برزيل براي گرفتن مجوز مجدد براي تخليه بار با مشكل مواجه شده اند كه اميد است در چند روز آينده اين موضوع در كميسيون تنظيم بازار مطرح و پس از ارائه مدارك مجدد اين كشتي ها اجازه تخليه به آنها داده شود.

وي ، دليل تغيير مبدا اين كشتي ها را از چين به برزيل ، قيمت بالاي ذرت در چين به دليل كاهش تقاضا در پايان دوره بارگيري ذكر كرد .

دانشور با اشاره به سياسي نبودن واردات ذرت به كشور افزود: واردات ذرت به هيچ گروه يا تشكل خاصي وابسته نيست و همه متقاضيان در صورت داشتن مدارك كامل و ميزان نقدينگي لازم براي واردات مي توانند وارد كننده ذرت باشند .

وي الويت نخست براي واردات ذرت و كنجاله را مربوط به تشكلهاي توليدي كشاورزي ذكر و تصريح كرد: بدليل كمبود نقدينگي تشكلهاي توليدي براي واردات ذرت كه حدود 10 تا 20 درصد است ، بيشتر ذرت كشور توسط بخش خصوصي وارد مي شود.