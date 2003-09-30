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۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۵۴

دبير كل سازمان ملل متحد:

بهره گيري از مهارت هاي سالمندان لازمه رسيدن به توسعه است

بهره گيري از مهارت هاي سالمندان لازمه رسيدن به توسعه است

دبير كل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني روز سالمند، بهره گيري از مهارت هاي سالمندان را لازمه دستيابي به توسعه خواند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در پيام كوفي عنان آمده است، طي چند دهه آتي، سالمندان به گونه اي فزاينده حضوري گسترده و مهم در تمامي جوامع خواهند داشت، ولي متاسفانه تا همين اواخر به نقش سالمندان در توسعه كشورها توجه بسيار كمي مبذول مي شد و از همين رو در سال گذشته در دومين اجلاس جهاني سالخوردگان  تحول در نحوه تفكر نسبت به سالخوردگي و افراد سالمند به تصويت رسيد.

مادريد طراح اين مصوبه مسايل سياست گذاري در مورد سالخوردگي از حاشيه دستور كار تامين اجتماعي كنار زده  و در مسير اصلي مذكرات سياست گذاري توسعه قرار داد و همچنين تاكيد كرد كه افراد سالمند نماينده هاي توانمند و مفيدي براي جوامع هستند.

بر اساس اين پيام كوفي عنان ايجاد توانايي ملي و به جريان انداختن سالمندي در دستور كار توسعه را به عنوان دو عامل مهم در عملي شدن طرح مادريد معرفي كرده است.

كوفي عنان معتقد است: طي اولين سال روند اجراي طرح، ما شاهد پيشرفت در تعدادي از موارد بوده ايم، در سطح بين دولتي شرايط براي بررسي و ارزيابي اجراي برنامه به توافق رسيد و طي سال 2002 دولتهاي عضو در اروپا و آسيا خط مشي هايي براي اجرا تهيه نموده اند و در عين حال امريكاي لاتين و حوزه كارائيب خط مشي خود را تا پايان سال آماده خواهند كرد و انتظار داريم كه روند اجرا در آفريقا نيز بزودي آغاز شود.

وي همچنين افزوده است: هر يك از ما ضمن تلاش براي خارج كردن سالمندان از گمنامي مي توانيم ميان نسل ها از راه بهره برداري از مهارت سالمندان  در جامعه ،  خانواده، كشاورزي يا كارآفريني در شهر، آموزش، فن آوري و يا هنرارتباط لازم را بوجود آوريم .

کد مطلب 27711

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