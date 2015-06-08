۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۳۰

گزارش تمرین تیم ملی:

کی‌روش یک ملی‌پوش را اخراج کرد/مشکل جدید بیک‌زاده و میهمانان ویژه

درحالیکه سرمربی تیم ملی فوتبال یکی از نفرات این تیم را به خاطر اشتباه در انجام تمرین موقتا اخراج کرد، بازیکن تیم استقلال هم به دلیل سرماخوردگی در تمرین گروهی عصر امروز دوشنبه حضور نیافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۸:۱۵ عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه دستگردی و با حضور بیش از ۵۰ تماشاگر برگزار شد که اتفاقات این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* پیش از حضور کارلوس کی‌روش در تمرین، بازیکنان به سه گروه تقسیم شده و به بازی تنیس فوتبال پرداختند.

* منصور ابراهیم‌زاده و امیرحسین پیروانی میهمانان ویژه تمرین امروز تیم ملی بودند.

*هاشم بیگ‌زاده پس از ۲۰ دقیقه تمرین، از بازیکنان جدا شد و از روی نیمکت نشست تا تنها شاهد بازی آنها باشد. بیک‌زاده به دلیل سرماخوردگی فرصت حضور در این تمرین را از دست داد.

* سیدجلال حسینی و سروش رفیعی که قطعاً نمی‌توانند تیم ملی را در دیدار مقابل ازبکستان و ترکمنستان همراهی کنند، در تمرین حضور داشته و به طور جدی تمرین می‌کردند.

* کارلوس کی‌روش و لوسیانو هنگام تمرین بازیکنان، دقایقی با یکدیگر گفتگو کردند. همچنین وی مرتضی پورعلی گنجی را به گوشه‌ای از زمین برد و دقایقی به طور اختصاصی با او صحبت کرد.

*حقیقی و بیرانوند تمرینات ویژه‌ای را زیر نظر مربی گلرهای تیم ملی انجام دادند.

* ابتدا قرار بود تمرین بدون تماشاگر برگزار شود اما با اصرار تماشاگران، برای دیدن آخرین تمرین تیم ملی، با حضور آنها موافقت شد و علاقه‌مندان به تیم ملی توانستند در تمرین حضور پیدا کرده و از نزدیک بازیکنان محبوبشان را ببینند.

* در ابتدای تمرین، کارلوس کی‌روش دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و پس از صحبت‌های وی، بازیکنان تمریناتشان را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند.

* بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز تیم، بدن‌های خود را گرم کرده و سپس به کار با توپ پرداختند و در بخش بعدی تمرین، به بازی آقاوسط پرداخته و پس از آن در آیتم بعدی و با نظارت کارلوس کی‌روش، بازیکنان به کارهای سرعتی و کششی و پریدن از روی موانع پرداختند. در آیتم بعدی و در قالب دو تیم قرمز و سفید، یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند که کی‌روش به دقت این تمرین را زیر نظر داشت و گهگاهی بازی را قطع کرده و نکاتی را به بازیکنان گوشزد می‌کردند.

* در یکی از تمرینات، رامین رضائیان در اجرای برنامه گروهی دچار اشتباه شد که کی‌روش با عصبانیت سر این بازیکن داد کشید و او را موقتا از تمرین اخراج کرد.

* در اواسط این فوتبال درون تیمی، کی‌روش برای لحظاتی بازیکنان را به میانه زمین فراخواند و با آنها صحبت کرد و سپس بازیکنان مجدداً شروع به بازی فوتبال کردند.

