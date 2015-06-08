به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۸:۱۵ عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه دستگردی و با حضور بیش از ۵۰ تماشاگر برگزار شد که اتفاقات این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* پیش از حضور کارلوس کی‌روش در تمرین، بازیکنان به سه گروه تقسیم شده و به بازی تنیس فوتبال پرداختند.

* منصور ابراهیم‌زاده و امیرحسین پیروانی میهمانان ویژه تمرین امروز تیم ملی بودند.

*هاشم بیگ‌زاده پس از ۲۰ دقیقه تمرین، از بازیکنان جدا شد و از روی نیمکت نشست تا تنها شاهد بازی آنها باشد. بیک‌زاده به دلیل سرماخوردگی فرصت حضور در این تمرین را از دست داد.

* سیدجلال حسینی و سروش رفیعی که قطعاً نمی‌توانند تیم ملی را در دیدار مقابل ازبکستان و ترکمنستان همراهی کنند، در تمرین حضور داشته و به طور جدی تمرین می‌کردند.

* کارلوس کی‌روش و لوسیانو هنگام تمرین بازیکنان، دقایقی با یکدیگر گفتگو کردند. همچنین وی مرتضی پورعلی گنجی را به گوشه‌ای از زمین برد و دقایقی به طور اختصاصی با او صحبت کرد.

*حقیقی و بیرانوند تمرینات ویژه‌ای را زیر نظر مربی گلرهای تیم ملی انجام دادند.

* ابتدا قرار بود تمرین بدون تماشاگر برگزار شود اما با اصرار تماشاگران، برای دیدن آخرین تمرین تیم ملی، با حضور آنها موافقت شد و علاقه‌مندان به تیم ملی توانستند در تمرین حضور پیدا کرده و از نزدیک بازیکنان محبوبشان را ببینند.

* در ابتدای تمرین، کارلوس کی‌روش دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و پس از صحبت‌های وی، بازیکنان تمریناتشان را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند.

* بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز تیم، بدن‌های خود را گرم کرده و سپس به کار با توپ پرداختند و در بخش بعدی تمرین، به بازی آقاوسط پرداخته و پس از آن در آیتم بعدی و با نظارت کارلوس کی‌روش، بازیکنان به کارهای سرعتی و کششی و پریدن از روی موانع پرداختند. در آیتم بعدی و در قالب دو تیم قرمز و سفید، یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند که کی‌روش به دقت این تمرین را زیر نظر داشت و گهگاهی بازی را قطع کرده و نکاتی را به بازیکنان گوشزد می‌کردند.

* در یکی از تمرینات، رامین رضائیان در اجرای برنامه گروهی دچار اشتباه شد که کی‌روش با عصبانیت سر این بازیکن داد کشید و او را موقتا از تمرین اخراج کرد.

* در اواسط این فوتبال درون تیمی، کی‌روش برای لحظاتی بازیکنان را به میانه زمین فراخواند و با آنها صحبت کرد و سپس بازیکنان مجدداً شروع به بازی فوتبال کردند.