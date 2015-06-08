به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مسئولان بخش آبپخش به تشریح برنامهها و فعالیتهای خود پرداخت و اظهار داشت: تلاشها و پیگیریهای بسیار زیادی را به منظور اجرای طرحهای مختلف در سطح آبپخش داشتهایم و در این راستا شاهد تحول خوبی در سطح شهر هستیم.
وی به افزایش اعتبارات و بودجه شهرداری آبپخش اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: شش میلیارد تومان پروژه عمرانی برای سال جاری تعریف کردهایم که تلاش داریم تا اعتبارات مورد نیاز را در سطح ملی و استانی جذب کنیم.
شهردار آبپخش ادامه داد: اعتبارات ما از محل استانی مبلغ یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان بوده که ۴۰۰ میلیون تومان مطالبات پیمانکار پرداخت شده است.
وی از ساخت و اجرای طرحهای مهم زیرساختی در سطح شهر آبپخش خبر داد و اضافه کرد: از مهمترین طرحهای عمرانی شهرداری در سال جاری میتوانیم به احداث چهار زمین چمن مصنوعی و چهار پارک محلهای اشاره کنیم.
عباسی در ادامه از توسعه و زیرسازی خیابانها و کوچههای شهر آبپخش خبر داد و اضافه کرد: احداث بلوار غدیر و تکمیل بلوار امام خمینی و همچنین اجرای طرحهای پیادهروسازی در سطح شهر را در دستور کار داریم.
لزوم بومیسازی برنامههای اوقات فراغت
بخشدار آبپخش نیز با اشاره به فرا رسیدن فصل تابستان، خواستار برنامهریزی مناسب برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان شد و تاکید کرد: برنامههای اوقات فراغت باید متناسب با سرانه دانشآموزی باشد.
علی مردانلو خواستار بومیسازی برنامههای اوقات فراغت شد و ادامه داد: آموزش شنا یا صنایع دستی مرتبط با آبپخش باید در این دورههای اوقات فراغت مد نظر قرار گیرد تا دستاوردهای مناسبی داشته باشد.
وی خواستار پرهیز از موازیکاری در اجرای برنامههای اوقات فراغت شد و ادامه داد: نباید دستگاههای مختلف یک برنامه را اجرا کنند و باید هماهنگی مناسبی در این زمینه صورت گیرد.
بخشدار آبپخش به استقرار نمایندگی فنی و حرفه ای در بخش آبپخش اشاره کرد و بیان داشت: نمایندگی آموزش و پرورش نیز به اداره مستقل تبدیل شده است و برای استقلال دیگر ادارات نیز تلاش داریم.
وی افزود: سفر استاندار بوشهر و برگزاری نشست هماندیشی بخش مصوبات بسیار خوبی داشت و بخشی از این مصوبات اجرا شده است و برای اجرای دیگر مصوبات نیز تلاش داریم.
اعتبارات ورزش آبپخش تخصیص نیافت
عبدالعزیز محمدحسین پور رئیس اداره ورزش و جوانان آبپخش نیز در این نشست اظهار داشت: بودجه این اداره تخصیص نیافته است و اعتباری برای برگزاری برنامههای اوقات فراغت نداریم ولی با این وجود برنامهریزیهایی را برای اجرای برنامههای ورزشی داشتهایم.
محمد اسماعیل شفیعی مسئول جهاد کشاورزی بخش آبپخش نیز در این نشست از اجرای ۱۷۰ هکتار از اراضی روستای چهاربرج آبیاری تحت فشار در آبپخش خبر داد و گفت: طرح زهکش سرپوشیده بنار آزادگان در آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.
طلعت حسینی مشاور امور بانوان بخشدار آبپخش نیز از برنامهریزی برای پر کردن اوقات فراغت بانوان بخش خبر داد و اظهار داشت: برگزاری کلاسهای مشاوره، برنامههای ورزشی و کلاسهای آموزشی را در دستور کار داریم.
در این نشست ضمن تقدیر از تلاشهای ماندنی علینژاد، احمد شهریاری به عنوان مسئول جدید امور مالیاتی آبپخش معارفه شد.
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