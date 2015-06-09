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۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۳۳

با رد پیشنهادات از تیم‌های لیگ برتری/

وفایی قرارداد خود را با نماینده قم در لیگ برتر فوتسال تمدید کرد

وفایی قرارداد خود را با نماینده قم در لیگ برتر فوتسال تمدید کرد

قم - علیرضا وفایی بازیکن ملی‌پوش تیم فوتسال قم با رد پیشنهادات از تیم‌های لیگ برتری قرارداد خود را با نماینده قم در لیگ برتر فوتسال تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گمانه زنی‌ها در خصوص ترک نماینده فوتسال قم در لیگ برتر از سوی علیرضا وفایی بازیکن ملی‌پوش این تیم، وفایی در نهایت امروز تصمیم به تمدید قرارداد خود گرفت و در قم ماندنی شد.

علیرضا وفایی که قرارداد وی پس از پایان فصل گذشته لیگ برتر فوتسال با ماهان تندیس قم به پایان رسیده بود و به عنوان بازیکن آزاد مجوز عقد قرارداد با تیم دلخواه خود را داشت در نهایت تصمیم گرفت بار دیگر فوتسال خود را در قم ادامه دهد.

این بازیکن خلاق که پیشنهادات زیادی از تیم‌های لیگ برتری از جمله تاسیسات دریایی تهران، قهرمان فصل گذشته دریافت کرده بود پس از تماس مسئولان نماینده لیگ برتری قم و مذاکرات در زمینه مسائل مالی، قراردادش را با این تیم تمدید کرد.

پیش از این ابوالقاسم عروجی دیگر بازیکن ملی‌پوش ماهان تندیس از این تیم جدا شد تا به تاسیسات دریایی بپیوندد و به نظر می‌رسید وفایی نیز به زودی قم را ترک می‌کند اما تصمیم وی پس از رایزنی مسئولان نماینده فوتسال قم در لیگ برتر تغییر کرد.

علیرضا وفایی کاپیتان سابق تیم ملی امید است که در ۲ سال گذشته در جایگاه خوبی در تیم ملی فوتسال بهره‌مند بوده و همراه با این تیم نایب‌قهرمان آسیا شد و در دیدار سال گذشته برابر روسیه نیز گلزنی کرد.

وی از ابتدای دوران حرفه ای خود در ترکیب نمایندگان قم در لیگ برتر فوتسال حاضر بوده است و هرگز در تیمی غیر قمی بازی نکرده است و در میان هواداران فوتسال قم از محبوبیت خاصی برخوردار است.

کد مطلب 2771433

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