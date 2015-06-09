جاده احمدآباد اسلامشهر تا هفته دولت روشن می شود

حسین طلا در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به اینکه درخواست های بسیاری در خصوص مشکل روشنایی جاده احمدآباد توسط شهروندان ارائه شده است، اظهار داشت: عدم روشنایی این جاده باعث تصادفات مرگباری در چند سال گذشته شده با هماهنگی هایی که با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به عمل آمد قول مساعد دادند تا با تامین اعتبارات لازم در هفته دولت این مشکل برطرف شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی کمبود اعتبارات را یکی از دلایل تاخیر در اجرای این پروژه برشمرد و اظهار داشت: اعتبارات و بدهی های اداره راه و شهرسازی استان تهران با هم تناسب ندارند و با توجه به لزوم تکمیل پروژه های نیمه کاره باید همه دستگاه ها کمک کنند تا مشکل شهروندان برطرف شود.

شایان ذکر است جاده احمدآباد مستوفی یکی از مسیرهای تردد شهروندان اسلامشهری به تهران است، شهرستان اسلامشهر بیش از 40هزار دانشجو دارد که اکثر دانشجویان از این مسیر رفت و آمد می کنند.

گفتنی است پیش از این خبرگزاری مهر نسبت به تهیه گزارش مشکلات جاده احمدآباد مستوفی شهرستان اسلامشهر همچون نصب روشنایی و اصلاح هندسی این جاده اقدام کرد.