"ژان كلود كريه " به هنرمندان ايراني آموزش كارگرداني مي دهد

به گزارش خبر نگار هنري " مهر " كارگاه آموزشي نمايشنامه نويسي با حضور " فخر القاسم " نويسنده تاجيكستاني و كارگاه آموزشي بازيگري با حضور " مهدي ارجمند" از 21 تا 29 مهر در سه استان مازندران ،گيلان و گلستان برگزار مي شوند.

9 اثرنمايشي كه از بخش داخلي به اين جشنواره راه ياقته اند از سه استان گلستان، گيلان و مازندران ا ند و عبارتند از نمايش "شيشه هاي دودي "،" قصه هاي يك مرد بزرگ " و " شكلي ميان اشكال " از گلستان ، " آل " ،"كبودان اسفنديار " و " خرس " از استان مازندران و نمايشهاي " عزيز و نگار " ،" گيل اوخان " و " رافا " از استان گيلان .

و در بخش خارجي نيز نمايشهاي " ناله ملكه آلاي " از قيرقيزستان ،" دلي دمرل " از آذربايجان ،" خواهران آيما و شولپان " از قزاقستان ، " يوسف گمگشته " و " شاه فريدون " از تاجيكستان ،" مرگ تصادفي يك آنار شيست " از تركيه ، " دختر مسافر "از افغانستان و" بله شاه " از پاكستان به صورت گردشي در هريك از اين سه استان اجرا مي شوند.

همچنين نمايشهاي خياباني با جنبه هاي آييني با نام " رقص عروسكها " از گلستان ، " يك شب از هزار و يك شب " از مازندران در طول جشنواره براي عموم اجرا مي شود .

لازم به توضيح است اين جشنواره براي گسترش ارتباط دوستانه و بدون داشتن بخش مسابقه از 20 تا30 مهر در سه استان شمالي كشور ، مازندران ،گيلان و گلستان برگزار مي شود .

همچنين افتتاحيه اين جشنواره ساعت 11 صبح 20مهر ماه جاري مصادف با نيمه شعبان در سالن اصلي فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود .

لازم به ذكر است : آثاراين جشنواره را " سعيد شاپوري " و" افشين خورشيد باختري " به عنوان دو كارشناس از ستاد مركزي به همراه يك كارشناس از هر استان مورد ارزيابي وبازبيني قرار داده اند و از ميان 30 نمايش 9 نمايش از بخش داخلي انتخاب كرده اند.