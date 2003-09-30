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۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۵۲

در نخستين جشنواره بين المللي "تئاتر اكو "

"ژان كلود كريه " به هنرمندان ايراني آموزش كارگرداني مي دهد

"ژان كلود كريه " به هنرمندان ايراني آموزش كارگرداني مي دهد

يكي از بخشهاي جانبي نخستين جشنواره بين المللي تئاتر اكو برگزاري كارگاههاي آموزشي (work shap ) در بخشهاي مختلف نمايشنامه نويسي ،كارگرداني و بازيگري تئاتر است . كارگاه آموزش كارگرداني اين جشنواره با حضور " ژان كلود كريه " كارگردان بزرگ فرانسوي برگزار خواهد شد.

به گزارش خبر نگار هنري " مهر " كارگاه آموزشي  نمايشنامه نويسي با حضور " فخر القاسم " نويسنده تاجيكستاني و كارگاه آموزشي بازيگري با حضور " مهدي ارجمند" از 21  تا 29 مهر در سه استان مازندران ،گيلان و گلستان برگزار مي شوند. 
9 اثرنمايشي كه از بخش داخلي به اين جشنواره  راه ياقته اند  از سه استان گلستان، گيلان و مازندران ا ند و  عبارتند از نمايش "شيشه هاي دودي "،" قصه هاي يك مرد بزرگ " و " شكلي ميان اشكال " از گلستان ، " آل " ،"كبودان اسفنديار " و " خرس " از استان مازندران و نمايشهاي " عزيز و نگار " ،" گيل اوخان " و " رافا " از استان گيلان .
 و در بخش خارجي نيز نمايشهاي " ناله ملكه آلاي " از قيرقيزستان ،" دلي دمرل " از آذربايجان ،" خواهران آيما و شولپان " از قزاقستان ، " يوسف گمگشته " و " شاه فريدون " از تاجيكستان ،" مرگ تصادفي يك آنار شيست " از تركيه ، " دختر مسافر "از افغانستان و" بله شاه " از پاكستان  به صورت گردشي در هريك از اين سه استان اجرا مي شوند.
همچنين نمايشهاي خياباني با جنبه هاي آييني با نام " رقص عروسكها "  از گلستان ، " يك شب از هزار و يك شب " از مازندران در طول جشنواره براي عموم اجرا مي شود .
لازم به توضيح است اين جشنواره براي گسترش ارتباط دوستانه و بدون داشتن بخش مسابقه از 20 تا30 مهر در سه استان  شمالي كشور ، مازندران ،گيلان و گلستان برگزار مي شود .
همچنين افتتاحيه اين جشنواره  ساعت 11 صبح  20مهر ماه جاري مصادف با نيمه شعبان  در سالن اصلي فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود .
لازم به ذكر است :  آثاراين جشنواره را  " سعيد شاپوري " و" افشين خورشيد باختري " به عنوان دو كارشناس از ستاد مركزي  به همراه  يك كارشناس از هر استان  مورد ارزيابي وبازبيني  قرار داده اند و از ميان 30 نمايش 9 نمايش از بخش داخلي  انتخاب كرده اند.

کد مطلب 27715

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