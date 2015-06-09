مراسم ترحیم آیت الله آصفی در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ترحیم آیت الله «محمدمهدی آصفی» شامگاه دوشنبه ۱۸خرداد ماه و با حضور حضرت آیت الله علوی گرگانی، آیات مصباح یزدی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، خرازی عضو جامعه مدرسین، حکیم، محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب، خاتمی عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری، غروی دبیردوم شورای عالی حوزه های علمیه، ممدوحی عضو خبرگان رهبری، استاد هادوی تهرانی، حجج اسلام والمسلمین زمانی معاون بین الملل حوزه، حسینی نژاد رئیس مجمع طلاب و فضلای حوزه، فلاح زاده رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی و علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حسینیه شهدای قم برگزار شد.

همچنین در این مراسم رئیس و اعضای دفتر مقام معظم رهبری در قم، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، اعضای جامعه مدرسین، فضلا و طلاب نجف و قم و اقشار مختلف جامعه حضور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین صالحی خوانساری طی سخنانی در این مراسم، با اشاره به اینکه خداوند بر اساس آیات قرآن کریم به کسانی که جمع علم و ایمان باشند وعده درجات والایی داده است، اظهار داشت: حکمت، مولود ازدواج علم و ایمان می باشد که از نبوت تا ولایت و امامت و اصالت و اتقان ترجمه و تفسیر شده است.

وی با اشاره به حدیثی از رسول اکرم(ص) در خصوص جایگاه والای عالمان دین در نزد خداوند، گفت: کسانی که خداوند را در نزد بندگان محبوب می کنند، از مقام والایی برخوردار می شوند که انبیا و شهدا به آن ها غبطه می خورند.

حجت الاسلام والمسلمین صالحی خوانساری با بیان اینکه ده ها آثار علمی، فقهی، فلسفی و تفسیری از آیت الله آصفی در محل کتاب شناسی شیعه به یادگار مانده است، تصریح کرد: علاوه بر دیانت، زهد، تقوا و خدمات اجتماعی از آیت الله آصفی، ۱۳۲ رساله کتاب و جزوه، چندین پایان نامه و ۱۵۰ مقاله و مصاحبه در موارد مختلف باقی مانده است.

وی افزود: سخنرانی در اجلاسیه ها، نگارش مقدمه کتب، سخنرانی و مصاحبه در رسانه های بغداد، کویت، بیروت، لندن و دمشق از دیگر آثار مکتوب و رسانه ای آیت الله آصفی می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین صالحی خوانساری افزود: آیت الله آصفی برای بسیاری از خانواده ها در ایران، عراق، افغانستان، سوریه و کشورهای دیگر پدری مهربان بود و ۵۵ هزار یتیم تحت پوشش ایشان قرار داشت.

وی با بیان اینکه آیت الله آصفی مجتهدی کارآزموده و مبلغی زمان شناس بود، ابراز داشت: وی تجلی گاه آموزه های اخلاقی، دینی و فضیلتهای فراموش شده بود.

حجت الاسلام والمسلمین صالحی خوانساری با اشاره به تشییع پیکر باشکوه آیت الله آصفی در ایران و عراق، ابراز داشت: از طوائف و قبایل عراق، نمایندگان بیوت مراجع عظام نجف، شخصیت های سیاسی و دینی، نخست وزیر و معاون نخست وزیر و نمایندگان مجلس شورای کشور عراق در تشییع این عالم دینی حضور داشتند.