کاهش چشمگیر آمار طلاق در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سید جواد رضوی معاون سیاسی - انتظامی فرمانداری شهرستان قرچک در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی قرچک اظهار داشت:جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند زمینه ساز تصمیمات صحیح تر مسئولان باشد.

معاون فرماندار قرچک افزود: قطعا ارائه آمار درست و دقیق از وضعیت موجود در شهرستان قرچک می توان تصمیم گیران و برنامه ریزان را در ارائه راهکارهای بهتر و منظم تر برای حل مشکلات موجود کمک و یاری رساند.

این مسئول ادامه داد: بدون داشتن آمار درست و قابل استناد برنامه ریزی برای حل مشکلات امکان پذیر نیست و امروز نیاز به خدمات ثبت و احوال حکایتگر نقش ممتاز ومنحصر به فرد این اداره در دنیای امروز است.

وی بیان داشت: اداره ثبت احوال در این راستا نقش مهم و غیر قابل انکاری را ایفا می کند و باید با تمام تمام و ظرفیت برای ارئه آمارهای لازم استفاده کند زیرا تحلیل این آمارمی تواند ضمن شناخت وضعیت اجتماع و شاخص های مختلف اجتماعی، محققان را در ارائه برنامه ریزی برای آینده راحت تر کند.

وی با ابراز خرسندی از کاهش چشمگیری آمار طلاق در شهرستان قرچک افزود: شهرستان قرچک با کاهش چشمگیر طلاق در سال 93 نسبت به سال 92 مواجه بوده است و این نوید روزهای خوب برای این شهرستان می باشد.

معاون فرماندار قرچک افزود: اداره شبکه بهداشت و درمان شهرستان نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی برای اداره ثبت احوال و مجموعه آرمستانها جهت آموزش نحوه ی صحیح ثبت وقایع حیاتی اقدام کند.

این مسئول بیان داشت: با توجه به مشکلات بهداشتی آرمستان ولی آباد، بخشداری مرکزی به همراه اداره شبکه بهداشت و درمان و اداره اوقاف و امور خیریه نسبت به برگزاری جلسه کارشناسی جهت بررسی و رفع مشکلات این آرمستان اقدام نمایند.