به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مصوبات شورای شهر خرم آباد افزایش یک ریالی نرخ آب بها در شهر خرم آباد بود که طی هفته های گذشته پس از درخواست شرکت آب و فاضلاب شهری به تصویب شورای اسلامی شهر خرم آباد رسید.

این در حالیست که این افزایش یک و ۱.۵ ریالی به ازای هر لیتر محاسبه و در فرمولهای شرکت آب و فاضلاب شهری خرم آباد در نظر گرفته می شود.

و اما از تصویب این مصوبه در نیمه خرداد ماه امسال دو هفته ای می گذرد تا فرماندار خرم آباد از ارجاع این مصوبه به فرمانداری برای تصویب خبر دهد.

حبیب الله خجسته پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مصوبات شورای شهر برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال می شود اظهار داشت: هنوز این مصوبه در جلسات فرمانداری مطرح نشده است.

وی بدون اظهار نظر در مورد جزئیات این مصوبه تصریح کرد: این مصوبه طی هفته جاری در جلسات مربوطه فرمانداری بررسی و نتیجه آن اطلاع رسانی می شود.

افزایش قیمت آب برای توسعه خدمات

و اما ماجرای افزایش نرخ آب بهای خرم آباد از کجا شروع شد؛ این پیشنهاد ابتدا در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه سالجاری از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری در صحن شورا مطرح شد تا حمیدرضا کرموند بگوید: ما برای هر لیتر طبق طبقه های مصرفی آب بین یک تا سه ریال بر اساس مصرف اضافه در نظر گرفتیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان پیشنهاد افزایش آب بهای مصرفی شهر خرم آباد را به جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر خرم آباد ارائه کرد و گفت: این پیشنهاد در زمینه اجرای تبصره سه قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب مطرح شده است.

کرموند عنوان کرد: افزایش تاسیسات شبکه های آب و فاضلاب، بازسازی شبکه های موجود، تفکیکی های خارج از شبکه و بافت جدیدی که به ساخت و سازهای شهر ملحق می شوند ضرورت این امر را روشن می کند.

کرموند ادامه داد: این قیمت افزایش آب بها نیست بلکه عوارضی برای ایجاد خدمات و توسعه شبکه های آب است.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه افزایش آب بهای شهر خرم آباد تصمیم گیری در این رابطه به صحن علنی شورای اسلامی شهر موکول شد تا موضوع به جلسه ۱۶ خردادماه موکول شود.

پیشنهاد یک، دو و سه ریالی آبفا

در جلسه بعدی بررسی این طرح در صحن علنی شورا اسفندیار سام نژاد مشاور عالی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به دلایل خود برای افزایش نرخ آب بها در خرم آباد گفته بود: ۲۱ درصد مشترکان این شرکت بالاترین مصرف آب را دارند که این مشترکین ۱۵تا ۲۰ مترمکعب آب مصرف می کنند.

وی افزود: درخواست ما برای افزایش قیمت آب بها به صورت افزایش یک ریالی برای خانوارهای با مصرف صفر تا ۱۰ مترمکعب آب، افزایش دو ریالی برای خانوارهای با مصرف ۱۰ تا ۳۵ مترمکعب آب و افزایش سه ریالی برای خانوارهای با مصرف ۳۵ مترمکعب آب به بالا است.

مشاور عالی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان به مشکلات این شرکت برای تامین آب مشترکین خود اشاره کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب تنها بابت بدهی به شرکت به برق یک زمین سه هزار متری در محل بالای مخزن ۱۲ هزار مترمکعبی آب شهر خرم آباد را به شرکت برق واگذار کرد.

۳۲۷ کیلومتر از شبکه آب رسانی بالای ۲۰ سال عمر دارد

سام نژاد با بیان اینکه ارزش این زمین ۷.۲ میلیارد تومان بود، تصریح کرد: از سوی دیگر ۳۲۷ کیلومتر از شبکه آب رسانی این شرکت بالای ۲۰ سال عمر داشته و فرسوده شده اند که باید بازسازی شوند.

وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم با این روند کند شبکه آب رسانی را اصلاح کنیم سالهای سال طول خواهد کشید، افزود: در صورت تامین اعتبار از محل افزایش نرخ آب بها می توان این اصلاحات را در مدت زمان کمتری انجام داد.

مشاور عالی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به اینکه مخزن ۱۲ هزار مترمکعبی آب شهر خرم آباد در هر شبانه روز ۷۵ لیتر آب مصرف داشت، اظهار داشت: در بررسی ها مشخص شد که این مخزن و شبکه آبرسانی مربوط به آن دچار شکستگی و فرسودگی است.

سام نژاد با بیان اینکه با اصلاح شکستگی های این مخزن میزان مصرف آب آن به ۳۵ لیتر در روز کاهش یافت، تصریح کرد: با اصلاح شکستگی های این مخزن دیگر مشکل تامین آب منطقه مربوط به آن حل شد.

وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح سایر فرسودگی های شبکه آب رسانی و کاهش مصرف آب نیازمند به اعتبار هستیم، افزود: ما نیز راضی به افزایش نرخ آب بها نیستیم اما بقای شرکت آب و فاضلاب با این روند پاسخگو نخواهد بود.

۲۵ درصد مشترکین شرکت آب و فاضلاب همیشه پول آب نمی دهند

مشاور عالی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضلاب سالانه ۳۴ میلیون مترمکعب آب به مردم می فروشد، گفت: ۳۰ درصد از این مقدار به صورت هدر رفت آب از بین می رود و در نهایت شرکت و آب و فاضلاب ۲۱ میلیون مترمکعب آب را می فروشد.

سام نژاد با بیان اینکه ۲۵ درصد مشترکین شرکت آب و فاضلاب همیشه پول آب نمی دهند، تصریح کرد: در نهایت سالانه کمتر از سه میلیارد تومان درآمد شرکت آب و فاضلاب از محل فروش آب به مردم است.

وی همچنین با اشاره به اینکه از سوی دیگر برخی مشترکان ما مثل مساجد و یا مدارس پول آب نمی دهند، اظهار داشت: حتی در رابطه با حق انشعاب آب شرکت برای کمک به مردم حق انشعاب را قسط بندی کرد و برای پرداخت آن بانک ها نیز وام به مردم دادند که متاسفانه اقساط این وام ها پرداخت نشد و بانک صادرات همه وام ها را از حساب شرکت آب و فاضلاب برداشت کرد.

شورای شهر از سازمان هایی که مورد پشتیبانی دولت نیستند حمایت کند

مشاور عالی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در پاسخ به اعتراضات اعضای شورای شهر در رابطه با این افزایش آب بها گفت: شورای شهر باید از حقوق مردم دفاع کند اما باید حمایت از سازمان هایی که دولت پشتیبان آنها نیست را نیز در دستور کار داشته باشد.

سام نژاد با بیان اینکه تا سال ۸۹ نرخ آب بها ۲۲۵ تومان بوده و از سال ۸۹ تا کنون ۳۰۰ تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: امروز بیش از ۳۰۰ مورد درخواست اصلاح شبکه به شرکت داده شده که به دلیل نبود اعتبارات این کار انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه از زمانیکه لوله های پلی اتیلن وارد شبکه آب رسانی شده است با مشکل شکستگی و پوسیدگی مواجه شده ایم، افزوذ: این لوله ها مقاومت داشته و تاییدیه سازمان استاندارد را نیز دارند اما متاسفانه در کاربرد آنها پس از مدتی دچار شکستگی می شوند.

در ادامه این جلسه مشاور عالی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان بنا بر قانون و دستور رئیس شورا جلسه را ترک کرد تا اعضای شورای شهر در رابطه با تصویب این موضوع تصمیم گیری کنند.

علی جهان آرا رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد در این جلسه با اشاره به اینکه امروز با مشکل کمبود آب مواجه هستیم، اظهار داشت: علاوه بر اینکه شرکت آب و فاضلاب نیازمند به اعتبار برای اصلاح شبکه است از سوی دیگر باید برای مردمی که مصرف آب بالا دارند جریمه در نظر گرفته شود.

وقتی قیمت آب از قیمت شارژ ایرانسل مهمتر می شود

وی با بیان اینکه اگر قیمت شارژ ایرانسل بالا رود کسی اعتراض ندارد اما وقتی صحبت از افزایش قیمت آب که مایه حیات بشر است می شود همه اعتراض دارند، تصریح کرد: این افزایش قیمت باعث می شود تا مردم میزان مصرف آب خود را کاهش دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد با تاکید بر اینکه شرکت آب و فاضلاب زیان ده شده است، افزود: اگر به این صورت پیش برود دیگر نمی تواند خدماتی به مردم اراده دهد.

جهان آرا یادآور شد: اصلاحات شبکه آبرسانی باید انجام شود تا هدر رفت آب نیز کاهش یابد.

محمد حسین پور عضو شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در سخنانی با اشاره به اینکه افزایش نرخ آب بها باید به صورتی باشد که مردم به مصرف کمتر آب تشویق شوند، اظهار داشت: از سوی دیگر با افزایش نرخ آب بها مشکلات شرکت آب و فاضلاب حل شده و فشار به مردم وارد نشود.

وی با بیان اینکه باید یک مقدار واحد برای همه مشترکین به نرخ آب بها اضافه شود، تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب خود جریمه خاصی برای مشترکین پرمصرف در نظر می گیرد و نیاز نیست ما هم مقدار بیشتری را جریمه کنیم.

ما اطلاعی از نحوه محاسبه قیمت آب در شرکت آب و فاضلاب نداریم

رضا حاصلی عضو دیگر شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز در سخنانی با اشاره به اینکه ما اطلاعی از نحوه محاسبه نرخ آب مشترکان توسط شرکت آب و فاضلاب نداریم و مشخص نیست میزان نرخ آب در نهایت چقدر در قبوض مردم افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: از سوی دیگر شرکت آب و فاضلاب اهرم های قانونی خود را برای جریمه مشترکین با مصرف بالای آب دارد.

وی ادامه داد: میزان افزایش نرخ آب بها باید یک میزان واحد و مبنا باشد و شرکت خود مشترکان پر مصرف را جریمه کند.

حسن آذری عضو دیگر شورای اسلامی شهر خرم آباد نیز با بیان اینکه پول تلفن همراه ما در هر دوره بیش از ۲۵۰ هزار تومان است و اگر هم افزایش یابد هیچ نگرانی و دغدغه ای نداریم، اظهار داشت: اما وقتی نرخ آب که مایه حیات است و انسان چند روز بدون مصرف آن زنده نمی ماند افزایش می یابد همه اعتراض دارند و نگران می شوند.

در پایان جلسه این جلسه شورا دو پیشنهاد افزایش یک ریالی برای مشترکین با مصرف صفر تا ۴۵ مترمکعب و افزایش ۱.۵ ریالی برای مشترکین با مصرف بالای ۴۵ مترمکعب و یا افزایش یک ریالی برای همه مشترکین به رای گذاشته شد که در نهایت افزایش یک و ۱.۵ ریالی نرخ آب با هفت رای موافق تصویب شد.

این مصوبه شورا حالا به فرمانداری خرم آباد رسیده است تا پس از تایید نهایی اجرایی شود.