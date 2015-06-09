۱۵۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در فارس فعال است

احمد رضا نقیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های سرمایه گذاری این مجموعه در استان فارس، گفت: در حال حاضر پروژه های فعال ۱۵۰ میلیارد تومان است که در قالب ۱۷ پروژه اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: ۲۶ پروژه دیگر با سرمایه گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در حال اخذ مجوز است.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری فارس با اشاره به پروژه های آماده به بهره برداری نیز افزود: مجموعه گردشگری بین راهی داراب به بندرعباس، به زودی افتتاح و عملیات اجرایی پروژه های بین راهی کازرون به ارژن و لار به بندرعباس نیز آغاز می شود.

نقیب زاده ادامه داد: پروژه های در حال احداث شامل هتل، کمپینگ، مجتمع های بین راهی و گردشگری است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ بسته سرمایه گذاری در استان فارس آماده است.