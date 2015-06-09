  1. استانها
  2. فارس
۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳

نقیب زاده به مهر خبر داد:

۱۵۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در فارس فعال است

۱۵۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در فارس فعال است

شیراز - مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری فارس از انجام ۱۵۰ میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری در این استان خبر داد.

احمد رضا نقیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های سرمایه گذاری این مجموعه در استان فارس، گفت: در حال حاضر پروژه های فعال ۱۵۰ میلیارد تومان است که در قالب ۱۷ پروژه اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: ۲۶ پروژه دیگر با سرمایه گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در حال اخذ مجوز است.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری فارس با اشاره به پروژه های آماده به بهره برداری نیز افزود: مجموعه گردشگری بین راهی داراب به بندرعباس، به زودی افتتاح و عملیات اجرایی پروژه های بین راهی کازرون به ارژن و لار به بندرعباس نیز آغاز می شود.

نقیب زاده ادامه داد: پروژه های در حال احداث شامل هتل، کمپینگ، مجتمع های بین راهی و گردشگری است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ بسته سرمایه گذاری در استان فارس آماده است.

کد مطلب 2771601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها