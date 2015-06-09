۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

ترابیان به مهر خبر داد:

دمای قم طی روزهای آینده به ۴۱ درجه‌ می‌رسد

قم - کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم از افزایش دمای هوا طی روزهای آینده در این استان خبر داد و گفت: حداکثر دمای هوا به ۴۱ درجه خواهد رسید.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز هوای قم کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک است، ادامه داد: امروز جهت وزش باد شرقی و سرعت وزش باد بین ۴۵ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت و حداقل دمای هوا ۲۱ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۳۷ درجه است.

وی گفت: در روز چهارشنبه و پنجشنبه هوای قم کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و غبارآلود خواهد بود و در روز جمعه نیز هوا کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و غبار آلود پیش بینی می‌شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم ادامه داد: در روز چهارشنبه و پنجشنبه جهت وزش باد شرقی و سرعت وزش باد بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت و حداقل دمای هوا ۲۰ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۴۰ درجه خواهد بود.

وی اضافه کرد: در روز جمعه جهت وزش باد شمال غربی و سرعت وزش باد بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت و حداقل دمای هوا ۲۲ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۴۱ درجه می‌شود.

ترابیان در ادامه گفت: اکنون افق دید در قم به سه هزار متر رسیده است و به میزان کمتر نیز خواهد رسید.

وی افزود: دمای هوای قم طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت و در هفته آینده نیز ثابت باقی می‌ماند.

کد مطلب 2771688

