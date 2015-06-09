۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۵۸

مدیر کل هواشناسی استان زنجان اعلام کرد :

وزش باد شدید در زنجان طی امروز و فردا

زنجان- مدیر کل هواشناسی استان زنجان از وزش باد شدید در زنجان طی امروز و فردا خبرداد و گفت: سامانه بارشی هم از امروز به استان زنجان نفوذ می کند.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان در دو روز آینده اشاره کرد و افزود: سامانه وزش باد از امروز بعد از ظهر وارد استان می‌شود و تا اواخر روز چهارشنبه مهمان زنجان است و به مردم توصیه می‌شود از تردد در مکان‌های در حال ساخت خودداری کنند.

وی اظهار داشت: سامانه بارشی هم از امروز به استان زنجان نفوذ می‌کند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمایی زنجان در دو روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای زنجان از امروز تا روز پنجشنبه ۵ الی ۸ درجه سانتی‌گراد خنک می‌شود.

یاغموری به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: آب‌بر با ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و قیدار با ۲۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین مناطق استان بودند.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی زنجان ۲۷ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت ۴ درجه سانتی‌گراد خنک شده ست.

