يك بازيكن سابق فوتبال به اتهام ارتباط با القاعده محاكمه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري ABC ، يكي از از بازيكنان سابق فوتبال كه پيش از اين در آلمان فوتبال حرفه اي بازي مي كرد به اتهام ارتباط و همكاري نزديك با القاعده امروز در دادگاه ويژه محاكمه تروريستها در بلژيك محاكمه شد.

"نيزار ترابلسي" از فوتباليست هاي حرفه اي امروز در دادگاهي در بلژيك به اتهام حمل خودروي بمب گذاري شده به يك پايگاه هوايي در جنوب بلژيك كه محل استقرار 100 نيروي آمريكايي بوده است به بالاترين مجازات يعني 10 سال زندان محكوم شد.

وي جرم خود را در دادگاه پذيرفت . بيست متهم ديگر نيز در اين دادگاه به اتهام همكاري در عملات هاي تروريستي به مجازات هاي تا شش سال حبس محكوم شدند .

ترابلسي تصريح كرد كه وي با اسامه بن لادن سركرده شبكه القاعده در افغانستان ديدار داشته و از او درخواست كرده بود تا از وي براي بمب گذاري هاي انتحاري استفاده كند. وي در ادامه افزود كه وي دقيقاً دو روز پس از حادثه 11 سپتامبر در واشنگتن و نيويورك دستگير شده است.

از ديگر اتهامات ترابلسي در دادگاه امروز برنامه ريزي براي حمله انتحاري به سفارت آمريكا در پاريس بوده است ولي وي اين اتهام را رد كرد .