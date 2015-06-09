  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۵۳

در پاسخ به اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا؛

عراقچی: هیچ کدام از تعهدات ایران دائمی نیست

عراقچی: هیچ کدام از تعهدات ایران دائمی نیست

عضو تیم مذاکره کننده کشورمان گفت:تعهداتی که ایران براساس معاهدات بین المللی مثلNPT پذیرفته است تازمانیکه الحاق ایران به آنها ادامه داردتداوم خواهدداشت اما هیچ یک ازتمهیدات توافق نهایی دائمی نخواهدبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ به اظهارات آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا، عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت : توافق نهایی در صورتی که حاصل گردد دارای دوره زمانی مشخصی خواهد بود و هیچ یک از تمهیدات پیش بینی شده در آن دائمی نخواهد بود.

عراقچی تأئید کرد: البته تعهداتی که ایران براساس معاهدات بین المللی همچون NPT پذیرفته است تا زمانی که الحاق ایران به این معاهدات ادامه دارد، تداوم خواهد داشت و تمسک طرف آمریکایی به این قبیل تعهدات که برای مصارف داخلی یا راضی کردن متحدین صورت می گیرد، صرفاً یک مغالطه بی ارزش است.

کد مطلب 2771813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها