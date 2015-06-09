عراقچی: هیچ کدام از تعهدات ایران دائمی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ به اظهارات آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا، عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت : توافق نهایی در صورتی که حاصل گردد دارای دوره زمانی مشخصی خواهد بود و هیچ یک از تمهیدات پیش بینی شده در آن دائمی نخواهد بود.

عراقچی تأئید کرد: البته تعهداتی که ایران براساس معاهدات بین المللی همچون NPT پذیرفته است تا زمانی که الحاق ایران به این معاهدات ادامه دارد، تداوم خواهد داشت و تمسک طرف آمریکایی به این قبیل تعهدات که برای مصارف داخلی یا راضی کردن متحدین صورت می گیرد، صرفاً یک مغالطه بی ارزش است.