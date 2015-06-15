علی درخشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه ساخت انیمیشن های «دیرین دیرین» گفت: ایده اولیه این انیمیشن ها از محمد ابوالحسنی تهیه کننده این آثار بود به این ترتیب که هر روز بتوانیم یک انیمیشن برای مردم تولید کنیم.

وی ادامه داد: من برای این ایده فضاها و شخصیت های مختلفی را اتود زدم و هدفمان این بود که بتوانیم مسایل فرهنگی و شهرنشینی را در این انیمیشن ها به تصویر بکشیم.

درخشی با تاکید بر اینکه این انیمیشن ها تبلیغی نیستند، گفت: تبلیغ به نوعی آگهی های بازرگانی را تداعی می کند اما هدف ما فرهنگسازی است و البته نهادهای مرتبط با موضوعات مطرح شده را هم برای حمایت و اسپانسرینگ آثار خود جذب می کنیم. همچنین در نویسندگی کارها گاهی از سازمان ها و شرکت هایی مثل آب و فاضلاب، شرکت ملی گاز ایران و دیگر نهادها معضلات و مسایل را می پرسم و بعد انیمیشن خود را طراحی می کنم.

دلیل انتخاب عنوان «دیرین دیرین»

وی درباره عنوان این انیمیشن ها که با نام «دیرین دیرین» شناخته می شود، توضیح داد: من دو نگاه را در این عنوان در نظر داشتم اول اینکه معنایی تاریخی در نظرم بود و به دوران دیرین توجه داشتم و در داستان ها هم بخش هایی چون «انسان های اولیه»، «بی سر و سامانیان» و... طراحی شد و دوم دوست داشتم این عنوان همچون ریتم آهنگین و موزون باشد.

کارگردان مجموعه انیمیشن های «دیرین دیرین» درباره طراحی ساده این آثار گفت: همچنان که گفتم هدف ما این بود که بتوانیم در هر روز یک قسمت از انیمیشن ها را تولید و به پخش برسانیم و برای این منظور باید مسایل مالی را هم در نظر می گرفتیم تا مقرون به صرفه باشد. همچنین موضوع می بایست آنقدر جذاب باشد که همه طیف مخاطبان را در برگیرد.

کار ما مثل ضربه پنالتی است و باید در یک دقیقه اول موفق شویم

وی اضافه کرد: البته الان فکر می کنم کمی بار دیالوگ ها زیاد است و باید المان های بصری آن را افزایش دهیم. فکر می کنم این کار مثل ضربه پنالتی است و ما باید موفق شویم در یک دقیقه منظور را برسانیم. من سعی کردم در کارم از ایده های نو استفاده کنم و تاکنون گاهی موفق بوده ایم گاهی هم کمتر توانستیم به هدف خود برسیم. با این حال هر چقدر جلو آمده ایم کار بهتر و تجربه خود من هم بیشتر شده است.

درخشی که پیش از کارگردانی این آثار در حوزه کاریکاتور فعالیت داشته است به این پیشینه کاری خود اشاره و بیان کرد: ما قصد داشتیم در این انیمیشن ها پیام های آموزشی هم ارایه دهیم اما این آثار صرفا آموزشی تلقی نشده اند و اصلا برای خود من خنداندن مهمتر است. پیشینه کاری من کارتون و کاریکاتور است و به همین دلیل ویژگی های طنز و غافلگیر کردن برای من اهمیت بیشتری دارد اما ابزارم در این انیمشن ها محدود است چون تکنیک کار ما کات اوت است و در این تکنیک امکانات کار تصویری و انیمیت های متنوع کم است. البته استفاده از تکنیک های دیگر انیمیشن سازی هم هزینه های زیادی دارد که نمی توان به راحتی سراغشان رفت.

این کاریکاتوریست درباره ظرفیت های کار انیمیشن توضیح داد: در همه جای دنیا مخاطب کاریکاتور کمتر از انیمیشن و کارهای تصویری متحرک است. من هم چون به دنبال تاثیرگذاری بیشتر بودم برای بیان حرف هایم به سراغ این مدیوم آمدم. البته کاریکارتور شخصی تر است و من می توانستم ایده هایم را راحت تر اجرا کنم اما در انیمیشن تا ایده به اجرا می رسد ممکن است از هدف اولیه شما کمی دورتر شود. با این حال حدود دو ماه است که ما هر روز کار را در شبکه های اجتماعی می گذاریم و استقبال خوبی هم از این آثار صورت گرفته است. این کار یک سیر صعودی برای ما داشت که هم کار ما پخته تر شده است و هم مخاطبان با آن ارتباط برقرار کردند.

مشکلات و آسیب ها را با زبان طنز نشان می دهم

وی درباره دغدغه ای که می خواهد در این انیمیشن ها به تصویر بکشد، یادآور شد: مطبوعات و رسانه به دنبال فرهنگسازی هستند و کار من هم به نوعی کار مطبوعاتی است. من سعی می کنم نقطه های مشکل دار را پیدا کنم و آنها را نشان دهم. من جامعه شناس یا روانشناس نیستم که بخواهم مسایل و آسیب های جامعه را درمان کنم اما می توانم روی آنها دست بگذارم تا دیده شوند و این کار را با زبان طنز انجام می دهم.

درخشی درباره پخش انیمیشن های «دیرین دیرین» از شبکه های سیما عنوان کرد: ما کار خود را به طور جدی از زمستان ۹۳ شروع کردیم و از نوروز آنها را در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی قرار دادیم و به طور همزمان از تلویزیون روی آنتن رفت. فکر می کنم این انیمیشن ها از واحد بازرگانی و در زمان پخش آگهی ها روی آنتن می رود با این حال امیدوارم پخش تلویزیونی با نظم بیشتری همراه شود.

وی در پایان درباره گسترده شدن فضای این انیمیشن ها توضیح داد: روایت این انیمیشن ها را محمدرضا علیمردانی بر عهده دارد و با توجه به اینکه فضای کاری ما در حال گسترده شدن است امکان اینکه از صداهای متنوع تری در قسمت های بعد استفاده کنیم وجود دارد.