خطرناکترین اقدام داعش؛تلاش برای دست یابی به بمب کثیف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا اعلام کرد: داعش اقدام به جمع آوری مواد تشعشع زا و رادیو اکتیو از بیمارستان ها و موسسات پژوهشی در مناطق تحت اشغال خود در سوریه و عراق کرده است.

وی افزود: این اقدام نگرانی درباره احتمال اقدام داعش برای ساخت بمب کثیف بزرگ را افزایش داده است.

وزیر خارجه استرالیا هفته گذشته نیز درباره استفاده داعش از سلاح شیمیایی هشدار داده بود.این درحالی است که روزنامه ایندیپندنت انگلیس در ماه گذشته در گزارشی از تهدید داعش برای در اختیار داشتن سلاح هسته ای و مواد پیشرفته از پاکستان ظرف یک سال خبر داده بود.