  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۵۱

خطرناکترین اقدام داعش؛تلاش برای دست یابی به بمب کثیف

خطرناکترین اقدام داعش؛تلاش برای دست یابی به بمب کثیف

گروهک تکفیری داعش بنا به گفته وزیر خارجه استرالیا به دنبال ساخت بمب کثیف بزرگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا اعلام کرد: داعش اقدام به جمع آوری مواد تشعشع زا و رادیو اکتیو از بیمارستان ها و موسسات پژوهشی در مناطق تحت اشغال خود در سوریه و عراق کرده است.

وی افزود: این اقدام نگرانی درباره احتمال اقدام داعش برای ساخت بمب کثیف بزرگ را افزایش داده است.

وزیر خارجه استرالیا هفته گذشته نیز درباره استفاده داعش از سلاح شیمیایی هشدار داده بود.این درحالی است که روزنامه ایندیپندنت انگلیس در ماه گذشته در گزارشی از تهدید داعش برای در اختیار داشتن سلاح هسته ای و مواد پیشرفته از پاکستان ظرف یک سال خبر داده بود.

کد مطلب 2772077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه