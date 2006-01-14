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۲۴ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۴۰

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور در گفتگو با "مهر":

آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور راه اندازي مي شود // دانشگاه پيام نور به سوي "مولتي مديا" شدن گام بر مي دارد

آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور راه اندازي مي شود // دانشگاه پيام نور به سوي "مولتي مديا" شدن گام بر مي دارد

دانشگاه پيام نور در نظر دارد برنامه هاي آموزشي و منابع درسي خود را در قالب فيلم هاي آموزشي، CD و مولتي مديا به دانشجويان ارائه دهد. ضمن اينكه اين دانشگاه آمادگي لازم براي ايجاد آموزش مجازي در دوره كارشناسي ارشد را دارد.

دكتر "غلامرضا بخشي خانيكي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در خصوص راه اندازي آموزش مجازي در دانشگاه پيام نور افزود: دانشگاه پيام نور در بخش آموزش مجازي سرمايه گذاري هاي زيادي را انجام داده و از دو سال پيش در حال فراهم آوردن زير ساخت هاي لازم دوره هاي مجازي است.

وي از آمادگي دانشگاه در ايجاد دوره هاي كارشناسي ارشد مجازي خبر داد و گفت: معاونت آموزشي دانشگاه پيام نور در حال تهيه منابع آموزشي دوره هاي مجازي در مقاطع مختلف تحصيلي است و قراردادي را مبني بر آموزش از راه دور با برخي از اعضاي هيات علمي دانشگاه منعقد كرده است.

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور اظهار داشت: معاونت فناوري دانشگاه نيز به دليل فراهم كردن زيرساخت هاي لازم جهت برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم اينترنتي و آموزش مجازي است. اما با توجه به محدوديت هاي موجود در برخي مناطق امكان دسترسي به سايت ها و آموزش از راه دور براي تمامي مراكز پيام نور ميسر نيست.

"بخشي خانيكي" در خصوص وضعيت اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور اظهار داشت: به دليل كتاب و مديا محور بودن دانشگاه پيام نور، قالب ارتباطات اعضاي هيات علمي اين دانشگاه با دانشجويان از طريق كتاب و مواد آموزشي است. همچنين اين دانشگاه به عنوان دانشگاهي ملي تمام اعضاي هيات علمي را در دانشگاه هاي كشور، جزء اساتيد خود به شمار مي آورد.  

وي افزود: در حال حاضر 6000 استاد تمام وقت در 257 مركز دانشگاه پيام نور فعاليت مي كنند. اين دانشگاه براي برطرف كردن مشكل جذب اعضاي هيات علمي از كارشناسان ارشد و دكتري به عنوان دستياران آموزشي استفاده مي كند. فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي مختلف مي توانند به واحد هاي اين دانشگاه مراجعه كرده و دانشگاه با توجه به نياز رشته هاي موجود، آنها را جذب مي كند. 

کد مطلب 277268

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