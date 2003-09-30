جلسه دفاعيه پايان نامه كار شناسي ارشد در رشته فلسفه برگزار شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" در آغاز جلسه ، حيدر شادي به عنوان دانشجو، گزارشي از رساله خود را ارائه كرد. وي گفت : اين رساله از دو بخش اصلي ، مقدمه و متن تشكيل شده است . مقدمه حاوي مطالبي درباره كتاب اخلاق اصالت( the ethics of authenticity) است. بخش دوم ، كه بخش اصلي دفتر را تشكيل مي دهد ترجمه فارسي اين كتاب است .

وي ادامه داد : تيلور نگران برخي ملالت هاي مدرنيته و بحران اخلاق انسان مدرن است . او در مقام رفع اين نگراني ، ابتدا تكون هويت و خود انسان مدرن را بازخواني مي كند . به نظر تيلور مهمترين عنصر وجود آدمي معني است . چون ما در اين جهان هستيم ، محكوم به معني هستيم . وجود انسان از لايه هاي معني شكل گرفته است ، ولي منابع معني از انسان مدرن دريغ شده است . اين محروميت عمدتا معلول ظهور فردگرايي افراطي است، در حالي كه براي بيشتر مردم و بيشتر فرهنگ ها ، معناي زندگي در مشاركت با حياتي وسيع تر از خود فرد بوده است . عقلانيت ابزاري هم كه با ظهور سوژه و ابژه دكارتي پيدا شد ، عامل ديگر بحران معني در دنياي مدرن شده است . در عقلانيت ابزاري همه چيز ابزارها يا موانع تحقق پروژه هاي سوژه ارزيابي مي شوند . عقلانيت ابزاري كه مي توان از آن به افسون زدايي هم تعبير كرد ، تصوير سلسله عظيم هستي را كه هر چيز در آن جايگاه خاص خود را داشت زير سوال برد . انساني كه قبلا جايگاه خاصش در نظام سلسله مراتبي وجود به او معنا مي داد معلق گشته و به حال خود رها شد .

وي افزود : اين دو ويژگي جامعه و انسان مدرن موجب شكل گيري وضعيت سياسي ويژه اي مي شود كه تيلور از آن به استبداد نرم ياد مي كند . انساني كه از تمامي تعلقات جمعي رها گشته ، همه چيز را در آسايش رقت انگيز خود خلاصه كرده است ، تنها به خود انديشيده و موجودات پيرامون خود را صرف مواد خام پروژه هاي خود تلقي مي كند . بدين شكل زمينه براي ظهور حكومت هايي كه مستبدانه و به دور از نگراني عكس العمل مردم به جامعه سلطه مي يابند فراهم مي شود .

وي ادامه داد : تيلور علي رغم ايراد انتقاد به مدرنيته آن را به طور كلي نفي نمي كند . وي معتقد است كه مدرنيته داراي منابع قوي براي غني سازي حيات انسان مدرن است . وي با رد هر دو موضع موافقان و مخالفان مطلق مدرنيته درصدد اتخاذ موضعي مياني بر مي آيد . به نظر او ملالت هاي مدرنيته با استفاده از خود مدرنيته قابل رفع هستند . اخلاق اصالت ، مفهوم كليدي تيلور در به انجام رساندن اين ماموريت است . اخلاق اصالت كه در رمانتيسم قرن 18 آلمان شكل گرفته و در اگزيستانسياليسم عموما و در روايت هيدگر خصوصا ، مورد بحث و بسط قرار گرفت ، شيوه اي خاص از وجود و زندگي است .

شادي در پايان گزارش خود گفت : به نظر تيلور اخلاق اصالت مورد سوء فهم واقع شده و گاه آن را به معنايي سوبژكتيويسمي ، خود شيفتگي و آزادي بي حد و حصر تفسير كرده اند ، اما ايده آل اصالت اخلاق در صورت تامل در منابع آن به دور از سوبژكتيويسم سخيف ، زمينه مناسبي براي حيات معني دار فراهم خواهد آورد . يكي از وجوه اخلاق اصالت كه مغفول مانده است ، ديالوژيكال بودن ماهيت آدمي است . به نظر تيلور دوره رمانتيسم با ايده بازگشت به خود از سويي و تعلق به يك مجموعه بزرگتر از سوي ديگر موجب شكوفايي توانايي هاي فردي، احساس مسووليت در نظام اجتماعي و دلبستگي جمعي بوده است .

پس از گزارش حيدر شادي ، هيات داوران متشكل از دكتر رضا داوري، دكتر حميد طلب زاده و مدير گروه فلسفه دانشگاه تهران دكتر عالمي به جاي دكتر محمود خاتمي كه استاد راهنماي اين رساله بوده و به دليل فرصت مطالعا تي در كانادا به سر مي بر د وارد شور شده و سپس با نمره بسيار خوب رساله نامبرده را ارزيابي كردند .

