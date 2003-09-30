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۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۳۷

صبح امروز

جلسه دفاعيه پايان نامه كار شناسي ارشد در رشته فلسفه برگزار شد

جلسه دفاعيه پايان نامه كار شناسي ارشد در رشته فلسفه برگزار شد

جلسه دفاعيه كار شناسي ارشد" حيدر شادي "در رشته فلسفه با موضوع « ترجمه و گزارش كتاب اخلاق اصالت چارلز تيلور » صبح امروز در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران برگزار شد .

 به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" در آغاز جلسه ، حيدر شادي به عنوان دانشجو،  گزارشي از رساله خود را ارائه كرد. وي گفت : اين رساله از دو بخش اصلي ، مقدمه و متن تشكيل شده است .  مقدمه حاوي مطالبي درباره كتاب اخلاق اصالت( the ethics of authenticity) است.  بخش دوم ، كه بخش اصلي دفتر را تشكيل مي دهد ترجمه فارسي اين كتاب  است .
وي ادامه داد :  تيلور نگران برخي ملالت هاي مدرنيته و بحران اخلاق انسان مدرن است . او در مقام رفع اين نگراني ، ابتدا تكون هويت و خود انسان مدرن را بازخواني مي كند . به نظر تيلور مهمترين عنصر وجود آدمي  معني است . چون ما در اين جهان هستيم ، محكوم به معني هستيم . وجود انسان از لايه هاي معني شكل گرفته است ، ولي منابع معني از انسان مدرن دريغ شده است . اين محروميت عمدتا معلول ظهور فردگرايي افراطي است، در حالي كه براي بيشتر مردم و بيشتر فرهنگ ها ، معناي زندگي در مشاركت با حياتي وسيع تر از خود فرد بوده است . عقلانيت ابزاري هم كه با ظهور سوژه و ابژه دكارتي پيدا شد ، عامل ديگر بحران معني در دنياي مدرن شده است . در عقلانيت ابزاري همه چيز ابزارها يا موانع تحقق پروژه هاي سوژه ارزيابي مي شوند . عقلانيت ابزاري كه مي توان از آن به افسون زدايي هم تعبير كرد ، تصوير سلسله عظيم هستي را كه هر چيز در آن جايگاه خاص خود را داشت زير سوال برد . انساني كه قبلا جايگاه خاصش در نظام سلسله مراتبي وجود به او معنا مي داد معلق گشته و به حال خود رها شد .
وي افزود : اين دو ويژگي جامعه و انسان مدرن موجب شكل گيري وضعيت سياسي ويژه اي مي شود كه تيلور از آن به  استبداد نرم ياد مي كند . انساني كه از تمامي تعلقات جمعي رها گشته ، همه چيز را در آسايش رقت انگيز خود خلاصه كرده است ، تنها به خود انديشيده و موجودات پيرامون خود را صرف مواد خام پروژه هاي  خود تلقي مي كند . بدين شكل زمينه براي ظهور حكومت هايي كه مستبدانه و به دور از نگراني عكس العمل مردم به جامعه سلطه مي يابند فراهم مي شود .
وي ادامه داد : تيلور علي رغم ايراد انتقاد به مدرنيته آن را به طور كلي نفي نمي كند . وي معتقد است كه مدرنيته داراي منابع قوي براي غني سازي حيات انسان مدرن است . وي با رد هر دو موضع موافقان و مخالفان مطلق مدرنيته درصدد اتخاذ موضعي مياني بر مي آيد . به نظر او ملالت هاي مدرنيته با استفاده از خود مدرنيته قابل رفع هستند . اخلاق اصالت ، مفهوم كليدي  تيلور در به انجام رساندن اين ماموريت است . اخلاق اصالت كه در رمانتيسم قرن 18 آلمان شكل گرفته و در اگزيستانسياليسم عموما و در روايت هيدگر خصوصا ، مورد بحث و بسط قرار گرفت ، شيوه اي خاص از وجود و زندگي است .
شادي  در پايان گزارش خود گفت : به نظر تيلور اخلاق اصالت مورد سوء فهم واقع شده  و گاه آن را به معنايي سوبژكتيويسمي ، خود شيفتگي و آزادي بي حد و حصر تفسير كرده اند ، اما ايده آل اصالت اخلاق در صورت تامل در منابع آن به دور از سوبژكتيويسم سخيف ، زمينه مناسبي براي حيات معني دار فراهم خواهد آورد . يكي از وجوه اخلاق اصالت كه مغفول مانده است ، ديالوژيكال بودن ماهيت آدمي است . به نظر تيلور دوره رمانتيسم با ايده بازگشت به خود از سويي و تعلق به يك مجموعه بزرگتر از سوي ديگر موجب شكوفايي توانايي هاي فردي، احساس مسووليت در نظام اجتماعي و دلبستگي جمعي بوده است .
پس از گزارش  حيدر شادي ، هيات داوران متشكل از دكتر رضا داوري، دكتر حميد طلب زاده و مدير گروه فلسفه دانشگاه تهران دكتر عالمي به جاي دكتر محمود خاتمي كه استاد راهنماي اين رساله بوده و به دليل فرصت مطالعا تي در كانادا به سر مي بر د وارد شور شده و سپس با نمره بسيار خوب رساله نامبرده را ارزيابي كردند .
 

کد مطلب 27727

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