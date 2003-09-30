دو نظامي آمريكايي در افغانستان كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سرهنگ رادني ديويس در گفتگويي با خبرنگاران در پايگاه بگرام گفت : اين درگيريها شب گذشته بين نظاميان آمريكايي و نيروهاي طالبان در نزديكي پايگاه شكين روي داد .
وي افزود : دراين درگيريها دوتن از نيروهاي طالبان كشته شدند .
گفتني است كه پايگاه شكين در استان پكتا در 280 كيلومتري جنوب كابل قرار دارد كه مرتبا از سوي نيروهاي طالبان مورد حمله قرار مي گيرد.
يك سخنگوي نظاميان آمريكا در افغانستان امروز اعلام كرد در يك در گيري در جنوب شرقي افغانستان دو نظامي آمريكايي كشته و دو تن ديگر زخمي شدند .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سرهنگ رادني ديويس در گفتگويي با خبرنگاران در پايگاه بگرام گفت : اين درگيريها شب گذشته بين نظاميان آمريكايي و نيروهاي طالبان در نزديكي پايگاه شكين روي داد .
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