  1. بین الملل
  2. سایر
۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۲۲

در درگيري با نيروهاي طالبان :

دو نظامي آمريكايي در افغانستان كشته شدند

دو نظامي آمريكايي در افغانستان كشته شدند

يك سخنگوي نظاميان آمريكا در افغانستان امروز اعلام كرد در يك در گيري در جنوب شرقي افغانستان دو نظامي آمريكايي كشته و دو تن ديگر زخمي شدند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سرهنگ رادني ديويس در گفتگويي با خبرنگاران در پايگاه بگرام گفت : اين درگيريها شب گذشته بين نظاميان آمريكايي و نيروهاي طالبان در نزديكي پايگاه شكين روي داد .
وي افزود : دراين درگيريها دوتن از نيروهاي طالبان كشته شدند .
گفتني است كه پايگاه شكين در استان پكتا در 280 كيلومتري جنوب كابل قرار دارد كه مرتبا از سوي نيروهاي طالبان مورد حمله قرار مي گيرد.

کد مطلب 27728

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه