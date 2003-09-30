دو نظامي آمريكايي در افغانستان كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سرهنگ رادني ديويس در گفتگويي با خبرنگاران در پايگاه بگرام گفت : اين درگيريها شب گذشته بين نظاميان آمريكايي و نيروهاي طالبان در نزديكي پايگاه شكين روي داد .

وي افزود : دراين درگيريها دوتن از نيروهاي طالبان كشته شدند .

گفتني است كه پايگاه شكين در استان پكتا در 280 كيلومتري جنوب كابل قرار دارد كه مرتبا از سوي نيروهاي طالبان مورد حمله قرار مي گيرد.