طرح ارتقاي سطح آگاهي دانشجويان براي پيشگيري از رواج قرص هاي روانگردان اجرا مي‌ شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر ميري، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي تبريز با اعلام اين خبر، افزود: اين طرح در قالب پروژه "تاپكس" براي نخستين بار در كشور توسط اعضاي كانون دانشجويي سلامت رفتار دانشگاه علوم پزشكي تبريز در دانشگاه ‌هاي تبريز در حال اجرا است.

وي افزود: فاز اول اين طرح در سطح دانشگاه علوم پزشكي تبريز، فاز دوم در سطح دانشگاه تبريز و فاز سوم در سطح اماكن عمومي شهر تبريز اجرا خواهد شد.

ميري اظهار داشت: افزايش مصرف مواد مختلف در كشور حاكي از اين واقعيت است كه اقدامات انجام گرفته براي پيشگيري از اين معضل كافي نبوده و بايد روش هاي ديگري نيز مدنظر قرار گيرد، لذا طرح و اجراي پروژه‌ هايي همچون "تاپكس" به عنوان يك روش پيشگيري در ايران، گامي بسيار مهم و ارزشمند در اين راستا به شمار مي‌رود.