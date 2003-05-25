جايزه بين المللي بهترين ترجمه ادبي امسال به يك مترجم ايراني رسيد

بگزارش خبر گزاري مهر به نوشته روز نامه ايتاليايي زبان لا رپوبليكا اين جايزه بين المللي كه ديه گو والدوي نام دارد همه ساله به بهترين مترجم آثار ادبي ايتاليا و بهترين مترجم خارجي كه آثار ادبي ايتاليايي را به زبان مادري ترجمه كند اهدا مي شود .

بنا براين گزارش خانم فريده مهدوي دامغاني كه از پركار ترين مترجمان آثار ادبي ايتاليايي به زبان فارسي است اين جايزه گرانسنگ را بخاطر ترجمه زيباي اثر سترگ دانته كمدي الهي به زبان فارسي به خود اختصاص داده است .

جايزه ياد شده كه همانند پوليتزر ادبي در ميان مترجمان از اهميت واعتبار بالايي بر خوردار است ، هفتم ژوئن ،هفدهم خرددادماه ، به اين مترجم بر جسته ايراني طي مراسمي در شهر پادواي ايتاليا اهدا مي شود .

ترجمه آثاري چون اوژنيو منتاله ، ترجمه اشعار شاعران ايتاليايي چون جوزپه اونگرتي ، پتراركا ، فرانچسكو و ترجمه بر خي از آثار نويسنده شهير ايتاليايي امبرتو اكو از جمله ترجمه هاي فريده مهدوي دامغاني است .