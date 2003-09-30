اهميت نقش هنرمندان در برابر تهاجم فرهنگي تبليغي استكبار ، بيش از پيش است

به گزارش خبرگزاري مهر در اين ديدار آقاي كروبي طي سخناني ضمن تبريك سوم شعبان المعظم سالروز ميلاد مسعود امام حسين (ع) به كليه هنرمندان و تشكر از تلاشها و زحمات هنرمندان در صحنه هاي مختلف هنري گفت: امروز جهان اسلام با يك هجمه بزرگ فرهنگي و تبليغي از سوي استكبار و دشمنان اسلام مواجه بوده و در اين شرايط نقش هنرمندان در جهت مقابله با اين تهاجم بيش از هر پيش سنگين است.

رييس مجلس افزود: دولت و مجلس همواره و بخصوص درچند سال گذشته توجه خاصي به اعتبارات بخش فرهنگ و هنر داشته است.

رييس مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان ساخت عليرغم عنايت ويژه دولت و مجلس به اعتبارات بخش فرهنگ و هنر با توجه به حساسيت و ظرافت كار در اين بخش نياز به اعتبارات بيشتر امري بديهي است و ان شاءالله تلاش خواهد شد در بودجه سال 83 و همچنين برنامه چهارم توسعه به اين حوزه توجه بيشتري شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار اميدواري كرد با تلاشهايي كه انجام خواهد شد بخشي از مشكلات اعتباري سازمان صدا و سيما و هنرمندان درآينده حل شود.

بنابر اين گزارش در اين ديدار كه در يك فضاي صميمي و عاطفي برگزار شد مهندس عزت الله ضرغامي معاون اول مجلس سازمان صدا و سيما و تعدادي ازهنرمندان مسائل حوزه فيلم و سينما و هنر و مشكلات مربوط به كمبود اعتبارات مالي سازمان و ركود برخي فعاليتهاي هنري را به استحضار رييس مجلس شوراي اسلامي رساندند.