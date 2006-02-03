حماس هرگز به نسخه شبيه سازي شده از فتح تبديل نخواهد شد/ در مورد توافقات تشكيلات خودگردان با اسرائيل بر اساس منافع ملت فلسطين عمل خواهيم كرد/ سلاح مقاومت ربطي به شركت در دولت ندارد

مشير المصري نماينده حماس و عضو پارلمان جديد فلسطين در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر تاكيد كرد: مشاركت در انتخابات گامي در راه آزادي فلسطين بود.



وي پيروزي حماس را در انتخابات اخير كاملا حساب شده و در چارچوب برنامه هاي جنبش دانست و گفت:" اميدواريم جنبش فتح هم دركابينه وفاق ملي حماس شركت كند.



سخنگوي سابق جنبش حماس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد احتمال بازگشت خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس -كه اكنون در سوريه اقامت دارد- به فلسطين پس از تشكيل دولت به رهبري حماس تاكيد كرد:" بازگشت به خاك وطن حق مسلم هر فلسطيني است پس امكان بازگشت آقاي خالد مشعل وجود دارد، تا ايشان از داخل وطن در آخرين تحولات مشاركت كنند."



وي افزود: " من فكر نمي كنم كه مانعي در مقابل بازگشت خالد مشعل وجود داشته باشد ودر زمان مناسب اين احتمال وجود دارد كه آقاي خالد مشعل به خاك وطن وبه آغوش دوستانش وهوادارانش بازگردد. "



المصري در پاسخ به سئوال مهر در مورد مهمترين اهداف سعيد صيام از رهبران حماس وعضو پارلمان فلسطين براي سفر به مصر وچند كشور عربي واسلامي ديگر گفت :"سفر آقاي سعيد صيام وهيئتي از جنبش مقاومت اسلامي (حماس) از غزه به چند كشورعربي واسلامي، با هدف بسيج بيشترين حجم از مواضع عربي واسلامي به منظور حمايت از ملت فلسطين انجام مي پذيرد."



وي همسويي مواضع عربي واسلامي را در حمايت از ملت فلسطين در مقابل فشارهاي بين المللي كه به دنبال باج گرفتن از ملت فلسطين است، بسيار مهم وكارگشا دانست.



مشير المصري تاكيد كرد: "كشورهاي غربي واسرائيل قصد دارند ملت فلسطين را از اصول ومعيارهايش دور كنند واين ملت را مجبور به امتياز دادن در مقابل اشغالگران كنند."



وي در پاسخ به سئوال ديگر مهر درباره نحوه برخورد حماس با برخي از واقعيت هاي موجود در داخل تشكيلات خودگردان از جمله توافقنامه هاي سازش ودر راس آن اسلو كه اين تشكيلات آن را به امضا رسانده، گفت :"ما اعلام مي كنيم كه جنبش حماس در چارچوب منافع ملت فلسطين به تمام تعهدات تشكيلات خودگردان پايبند خواهد بود."



المصري افزود:" به بياني واضحتر ما اكنون هر يك از توافقنامه ها وهر يك از قوانين تشكيلات خودگردان را ارزيابي كرده و در چارچوب ميزان همسويي آن با منافع ملت فلسطين مي سنجيم، به نحوي كه جنبش حماس همسو با خواست و منافع ملت گام بر خواهد داشت؛ ما بر اساس قواعد ومعيارهايي حركت مي كنيم كه ملت فلسطين ما را بر اساس آن برگزيده است؛ مطمئن باشيد ما هرگز بر سر منافع ملت فلسطين معامله نخواهيم كرد ."



مشير المصري در عين حال تاكيد كرد تا زماني كه اشغالگري وجود دارد، سلاح مقاومت هم باقي خواهد ماند.



وي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني براينكه اگر منافع فلسطين ايجاب كند گروه هاي فلسطيني خلع سلاح شوند، آيا حماس در ساختار قدرت ودر داخل تشكيلات خودگردان دست به اين اقدام خواهد زد يا خير، افزود : "سلاح مقاومت به هيچ عنوان ارتباطي با مشاركت در ساختار يك دولت ندارد، مقاومت اصلي است كه تمام قوانين بين المللي از آن پشتيباني كرده است؛ از اين رو حماس با مقاومت خود در چارچوب عرف بين المللي قرار دارد و اين اشغالگري است كه قوانين بين المللي را نقض كرده است."



المصري گفت :" اگر مقاومت عليه اشغالگري تروريسم محسوب شود؛ پس بايد در تمام انقلاب هاي جهان از جمله اروپا وآمريكا تجديد نظر كرد."



اين عضو پارلمان جديد فلسطين در مورد تنش هاي به وجود آمده بين فتح وحماس وحملاتي كه برخي از هواداران فتح پس از اعلام شكست جنبش مورد حمايتشان در انتخابات عليه تعدادي از مراكز دولتي كردند، به مهر گفت : "ما آروز مي كنيم هرچه زودتر جنبش فتح از بحران كه در آن گرفتار شده رهايي يابد واميدواريم كه تمام دغدغه ها به سوي تلاش براي حل مشكلات ملت فلسطين متمركز گردد."

جنبش حماس اشتباهات فتح را مرتكب نخواهد شد، اشتباهاتي همچون از بين بردن حساسيت مسئله فلسطين از طريق وارد شدن به روند مذاكرات را تكرار نخواهد كرد ما در چارچوب استراتژي ملت فلسطين حركت خواهيم كرد. در اين چارچوب اصلاحات داخلي وبرنامه مقاومت در راس اولويت هاي ما قرار دارد. علاوه بر آن تكروي و يكه تازي يكي از دلايل مهم هرج ومرجي بود كه در تشكيلات خودگردان به وجود آمده بود، از اين رو ما سعي مي كنيم با مشاركت تمام آحاد وجريان هاي ملت فلسطين وتشكيل دولت ائتلاف ملي ضمن پايان دادن به هرج ومرج ها، ساختار فلسطين را به سوي ارتقا و پيشرفت سوق دهيم

وي افزود :" حماس جدايي واستقلال قوا را در راس اولويت هاي خود قرار داده است ودر اين چارچوب قوه قضائيه هم قدرت محاكمه و مجازات همه از بالاترين مقام دولتي تا شهروند عادي را پيدا كند."



المصري گفت :"ما معتقديم كه آينده از آن ملت فلسطين است، از اين رو حماس تمامي تلاش خود را براي تشكيل يك دولت وفاق ملي به كار بسته است وسعي خواهد كرد تا وضعيت فلسطين را سر وسامان دهد وبه ارتقاي تمام ساختارهاي تشكيلات خودگردان ودر راس آن ساختار امنيتي كمك كند."



وي در پاسخ به سئوال ديگري در رابطه با احتمال افتادن حماس به دامي كه براي كشاندنش به ساختار اسلو پهن شده بود به خبرنگار مهر گفت : "اين پيروزي ما را هرگز غافلگير نكرد، اين پيروزي كاملا برنامه ريزي شده بود؛ جنبش مقاومت اسلامي حماس با تمام قدرت وتوان خود در اين انتخابات شركت كرد؛ پس نمي توان جايي براي اين توطئه يا دام پيدا كرد."



اين عضو پارلمان جديد فلسطين افزود:"تصميم حماس براي مشاركت در روند سياسي پس از مذاكرات ومشورت هاي بسيار گسترده اي كه در داخل شوراهاي داخلي حماس انجام شد، گرفته شد وپس از آنكه با تمام توان خود وارد صحنه شد موفق شد به اين پيروزي بزرگ دست يابد."



به گفته مشير المصري حماس مشاوره ها ورايزني هاي مختلفي را با جريان ها وطرف هاي مختلف فلسطيني انجام داده است؛ برخي از طرف ها آمادگي خود را براي مشاركت اعلام كرده اند و مذاكره با برخي ديگر هم همچنان ادامه دارد. "



وي افزود: "ما اميدواريم كه بتوانيم كابينه اي دولت ائتلاف ملي را تشكيل دهيم ودر اين راه با ياري گرفتن از خدا پا نهاده ايم وآن را گامي در راه آزادي فلسطين مي دانيم."



مهر به عنوان آخرين سئوال از مشير المصري پرسيد : شما در برنامه هاي انتخاباتي خود برنامه ها وعملكرد فتح را زير سئوال برديد، حال شما چه برنامه هايي داريد كه حماس چهار سال ديگر به يك نسخه از فتح مبدل نگردد؟ كه المصري پاسخ داد:" مطمئن باشيد هرگز حماس به يك نسخه شبيه سازي شده از فتح مبدل نخواهد شد."



وي افزود:" جنبش حماس اشتباهات فتح را مرتكب نخواهد شد، اشتباهاتي همچون از بين بردن حساسيت مسئله فلسطين از طريق وارد شدن به روند مذاكرات را تكرار نخواهد كرد ما در چارچوب استراتژي ملت فلسطين حركت خواهيم كرد. در اين چارچوب اصلاحات داخلي وبرنامه مقاومت در راس اولويت هاي ما قرار دارد. علاوه بر آن تكروي ويكه تازي يكي از دلايل مهم هرج ومرجي بود كه در تشكيلات خودگردان به وجود آمده بود، از اين رو ما سعي مي كنيم با مشاركت تمام آحاد وجريان هاي ملت فلسطين وتشكيل دولت ائتلاف ملي ضمن پايان دادن به هرج ومرج ها، ساختار فلسطين را به سوي ارتقا و پيشرفت سوق دهيم."

