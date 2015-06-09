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۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۲۳:۵۰

ترکیه سفیر خود را از برزیل فراخواند

ترکیه سفیر خود را از برزیل فراخواند

ترکیه در اعتراض به تصویب قطعنامه ای در پارلمان برزیل درباره به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه در جریان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۵، سفیر خود را از برازیلیا فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سفیر ترکیه در برزیل شامگاه دوشنبه برای رایزنی با مقامات دولت این کشور برای آنچه که «تحریف تاریخ» توسط برزیل خوانده شد، به آنکارا بازگشته است.

ارامنه می گویند در جریان جابه جایی اجباری میلیون ها نفر از ارامنه ساکن عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

نسل کشی ارامنه از سوی برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده ولی دولت ترکیه هرگونه اتهام نسل کشی را رد می کند و می گوید افراد کشته شده قربانیان جنگ داخلی و ناآرامی های این کشور بوده و در تعداد کشته شدگان نیز اغراق می شود.

کد مطلب 2774128

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