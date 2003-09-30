شكست استقلال دربرابرذوب آهن اصفهان

به گزارش خبرنگار" مهر" درشروع اين بازي شاگردان اميرقلعه نوعي اشتهاي بيشتري براي رسيدن به گل داشتند، اما فوتبال منطقي واعتماد به نفس سبزپوشان اصفهان اين اجازه را به استقلالي ها نداد تا درشروع بازي به گل برسند.

استقلال درحالي گام دراين ميدان گذاشت كه هفته چهارم سايپا را شكست داده بود، اماآنها براي اين ديداريدالله اكبري هافبك مياني خود رابعلت مصدوميت وشكستگي ازناحيه پا دراختيارنداشتند. بهمين خاطراميرقلعه نوعي رافائل گومز برزيلي رابراي اولين بارازابتدا درتركيب اصلي تيمش به ميدان فرستاد. ضمن اينكه درخط حمله نيزرضاعنايتي وفراز فاطمي ازابتدادرتركيب ثابت استقلال به ميدان آمده بودند.

درآن سوي ميدان شاگردان محمدرضا كربكندي كه باچهار پيروزي صدرنشين ليگ برتربودند وهفته قبل استقلال اهوازرا شكست داده بودند، براي گرفتن سه امتيازاين ديدارخانگي وارد زمين شدند اما حملات آنها هم درنيمه اول ثمري دربرنداشت.

نيمه اول بازي استقلال وذوب آهن يك بازي پربرخورد بود كه جلال مرادي قاضي اين ديداررا وادار كرد تا دراين نيمه پنج كارت زرد را به بازيكنان دوتيم نشان دهد كه سهم ذوب آهني ها سه اخطاره بود.

باوجودآنكه نيمه اول بازي استقلال وذوب آهن خيلي زيبا وتماشاگرپسند نبود، اما دوتيم چند موقعيت خوب گلزني داشتند كه به علت بي دقتي مهاجمان دوتيم هيچ توپي وارد دروازه ها نشد تااين نيمه بانتيجه بدون گل مساوي به پايان برسد.

با آغازنيمه دوم دو تيم بازي هجومي وجذابي را آغازوباارايه شيوه هاي هجومي قصد پيروزي دراين ميدان راداشتند. اين حربه از سوي ذوب آهني ها زود نتيجه را دردقيقه 47 وبراثرارسال يك توپ بلند به محوطه شش قدم استقلال، مهدي رجب زاده درحالي كه هيچ كدام ازمدافعان استقلال را دركنار نداشت با يك ضربه بغل پا دروازه را باز كرد تا ذوب آهن بر صفر ازحريف پيش بيفتد.

پس ازاين گل استقلال به آب وآتش زد تا گل خورده را جبران نمايد كه دراثراين حملات دردقيقه 60 توپ ارسالي برروي دروازه ذوب آهن پس ازبرخورد به دستان عزيزي ازسوي جلال مرادي پنالتي اعلام شد تا محمد نوازي گل تساوي استقلال را دارد دروازه ذوب آهن نمايد.

هشت دقيقه پس ازاين گل صحنه مشابهي بر روي دروازه استقلال پيش آمد واينبارتوپ با برخورد به دستان محمود فكري درداخل محوطه 18 قدم يك پنالتي براي ذوبي ها به ارمغان آورد تا رجب زاده دومين گل خود وپيروزي بخش ذوب آهن را وارد دروازه ذوب آهن نمايد.

ازنكات گفتني اين ديدار8 كارت زردي بود كه ازسوي مرادي به بازيكنان دوتيم داده شد ذوب آهن بااين پيروزي پنجمين برد متوالي خود را درليگ برتربه دست آورد واستقلال نيزنخستين شكست خود را دراين فصل تجربه كرد.