به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه اسلامی در کیپ تاون برگزار می شود. این نمایشگاه در صدد است تا فرهنگ اسلامی را به مردم جهان نشان می دهد.

افریقای جنوبی حدود ۷۵۰۰۰۰ مسلمان دارد که از کشورهای هند، آفریقایی، غربی و خاورمیانه به این کشور مهاجرت نموده اند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن فرهنگ اسلامی است که در این کشور با تبلیغات سو مورد تهاجم و تخریب قرار می گیرد..

این نمایشگاه ها کسب و کارهای کوچک را رونق می دهد و علاوه بر این سبب می شود که مردم کشورهای دنیا با واقعیات اسلامی آشنا می شوند.

در این نمایشگاه مواد غذایی، ادویه جات ترشی جات، لباس و هنر ارائه می شود.

آمار جمعیت آفریقای جنوبی شامل حدود ۵۲ میلیون نفر است و فرهنگ، زبان و مذاهب متنوعی در این کشور حضور دارند و حدود ۲ درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند.

ماه رمضان فرصتی برای مسلمانان است تا تعالیم والای اسلامی را به جهانیان نشان دهند.