جواد آرين منش در گفتگو با "مهر " : يارانه هاي حوزه نشر بايد از انحصار ناشران خارج شود

جواد آرين منش در گفتگو با خبرنگاركتاب مهر، افزود : سياست وزارت ارشاد تاكنون ناشرمحور بوده و در بخش نشر سياست هاي كنوني فقط در جهت توجه به ناشر است .

وي تصريح كرد : در سيات هاي جديد وزارت ارشاد و دولت آينده بايد توجه بيشتر به مولف و توليد كننده داشته باشد و مولفان نيز به عنوان مهمترين عوامل توليد كتاب مورد توجه قرار گيرند .

آرين منش در ادامه افزود : هم اكنون نمايشگاه هاي كتاب در شهرهاي بزرگ برگزار مي شود و بسياري از نمايشگاه هاي مهم فقط در تهران برگزار مي شود و شهرستان هاي ديگراز اين نمايشگاه هاي محروم هستند .

مجلس معتقد است با توجه به اهدافي كه در چشم انداز جمهوري اسلامي در افق 1404 ديده شده است اين است كه ايران كشوري توسعه يافته متناسب با مقتضيات فرهنگي جغرافياي و تارخي خودمان باشيم و به لحاظ فرهنگي و اخلاقي پيشرو باشيم . در بخش امور فرهگي ايران بايد در پنج سال برنامه پنج ساله چهارم در جهت توسعه فرهنگي كتابخوابي پيشرفت چشمگيري داشته باشيم .

وي تصريح كرد : يكي از مهمترين ابزار هاي توسعه فرهنگي كتاب و توسعه كتابخواني است و اين روش به عنوان يك ابزار فرهنگي مي تواند در جهت توسعه كشور موثر باشد .

آرين منش در ادامه افزود : برنامه هاي عملياتي كشور در حوزه نشر هنوز مشخص نشده است و بايد اين مهم هرچه زوردتر به انجام برسد .

وي با اشاره به لزوم عادلانه تر شد ياره هاي حوزه نشر افزود : دولت دكتر احمدي نژاد كه با شعار عدالت اجتماعي پا به ميدان گذاشته است بايد به اين موضوع توجه ويژه اي داشته باشد و در اي جهت كار كند و مجلس معتقد است در سهم بيش از سه درصدي كه براي اعتبارات بخش فرهنگ درنظر گرفته شده است اهداف سند چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله محقق نمي شود .

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : نظرات مختلفي در ارتباط با يارانه كاغذ وجود دارد ، برخي اعتقاد دارند كه اين يارانه بايد به ناشران اختصاص يابد ؛ چزي كه هنوز هم در حال اجرا است .

وي خاطر نشان كرد : در توليد كتاب پنج مرحله وجود دارد ؛ در مرحله اول توليد فكر و نوشتن كتاب توسط نويسنده است ، در مرحله بعد كتاب ويراستاري تصحيح مي شود ، در مرحله بعد مواد اوليه توليد كتاب مهيا مي شود ، در مرحله بعد كتاب توسط ناشر آماده سازي مي شود ، در مرحله بعد كتاب به دست چاخانه مي رسد و در مرحله بعد كتاب به دست موزع و كتابفروش مي رسد و به اين ترتيب مي بينيم كه عوامل متعددي در كار توليد يك كتاب نقش دارند و ما نبايد از اين همه عوامل صرفا به ناشر توجه كنيم .

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود : هم اكنون وضعيت كتابفروشان در كشور ما مشخص نيست و اين بخش از صنف نشر متولي مشخصيب ندارد و انها نيز مشكلات زيادي دارند .

وي تصريح كرد : مبلغي كه تحت عنوان يارانه براي كتاب و كاغذ داريم بهترين روش براي حمايت از توليد كتاب و توسعه كتابخواني نيست و اگر اين يارانه در خدمت مصرف كننده قرار گيرد مفيد تر است .

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس تصريح كرد : نتيجه اينكه يارانه هاي كتاب در اختيار توليد كننده قرار گيرد اين است كه تعداد انبوهي از ناشران بوجود مي آيند كه كار نشر انجام نمي دهند و اين يارانه ها بيشترين استفاده را هم مي برند و از سهيمه كاغذ يارانه اي استفاده مي كنند .

وي به مهر ، تصريح كرد : اين مقدار كمكي كه دولت مي تواند در بخش كتاب انجام دهد بايد حاصلي مانند افزايش ميزان توليد كتاب و افزايش ميزان كتابخواني داشته باشد و نه اينكه تعداد ناشر افزايش يابد .