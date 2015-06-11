۳۷۰ پروژه مخابراتی در تهران و البرز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صیدی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه این پروژه ها در ۲۵ خردادماه جاری به صورت رسمی به بهره برداری می رسد گفت: در سال ۹۳ که سالی پرکار از لحاظ توسعه دسترسی و زیرساخت ها بوده بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین پروژه ای که در این مراسم افتتاح خواهد شد، ادامه داد: افتتاح و بهره برداری رسمی از پروژه OTN مخابرات استان تهران که در ۶۹ مرکز به صورت رسمی مورد بهره‌برداری قرار می گیرد از جمله این پروژه ها است؛ این پروژه یکی از تحولات بسیار بزرگ است که در بستر شبکه مخابرات استان تهران اتفاق افتاده و با بهره برداری از آن می توانیم سرویس های اینترنت با سرعت ۱۰ گیگابیت و ۱۰۰ گیگابیت برثانیه را به اپراتورها و مشترکان بزرگ ارائه دهیم. همچنین با بهره برداری از این پروژه ظرفیت شبکه TDM تا STM۶۴ افزایش خواهد یافت.

صیدی از توسعه ۴۰۰هزار پورت و دایری ۶۰۰هزار پورت تلفن ثابت، توسعه ۲۴۰ هزار پورت و دایری ۴۲۵ هزار پورت دیتا و بسترسازی برای توسعه ۱میلیون و ۴۰۰هزار پورت اینترنت پرسرعت خبر داد و گفت: جایگزینی چهار مرکز ترانزیت با سوییچ های NGN با ظرفیت ۲میلیون و ۶۰۰هزار پورت، ارتقای پهنای باند استان از یکصد و پنجاه STM۱ به بیش از دویست STM۱ و نیز نصب و راه اندازی ۵۸۰ دستگاه ONU برای پیاده سازی شبکه دسترسی فیبرنوری - FTTX - به صورت FTTC و FTTB از دیگر پروژه های مدنظر است؛ در همین حال ارتقاء و بهره برداری از سامانه جدید ۲۰۲۰ که باعث بهبود کیفی پاسخگویی و کاهش مدت زمان انتظار مشترکان به کمتر از ۳ دقیقه شده است، راه اندازی پروژه OSS و سیستم‌های پشتیبانی کننده این طرح جامع، از دیگر پروژه هایی است که در این مراسم مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: شرکت مخابرات استان تهران توسعه ۵۵۰ هزار پورت پرسرعت، ۴۵۰ هزار پورت تلفن ثابت، سرویس های ارزش افزوده، ایجاد و راه‌اندازی شبکه WIFI ، برنامه ریزی برای ایجاد مرکز داده، توسعه بستر فیبرنوری و ارائه سرویس‌های محتوایی مثل IPTV و IPMEDIA را در سال ۹۴ در دستور کار دارد.

وی در مورد واگذاری به روز تلفن ثابت تاکید کرد: طرح تجاری تلفن ثابت در کل کشور و به خصوص در تهران زیان‌ده است ولی با توجه به رسالت شرکت مخابرات درخصوص خدمات‌دهی به مردم، این حوزه نیز توسعه یافته است و توانسته ایم در سال گذشته تعهدات مخابرات استان تهران در حوزه تلفن ثابت را به روز کنیم؛ با این وجود چنانچه فکری برای پوشش هزینه های دایری و نگهداری تلفن ثابت و میزان درآمد حاصله از این حوزه شود، با توجه به پتانسیل موجود در شرکت مخابرات استان تهران، امکان توسعه و ارتقای کیفیت سرویس‌های تلفن ثابت وجود دارد.

صیدی با بیان اینکه در حال حاضر هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و این درحالی است که درآمد ماهانه آن تنها، ۹هزار تومان است ادامه داد: همچنین هزینه نگهداری یک خط تلفن همگانی، ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان و درآمد ماهانه حاصله حدود ۲۲ هزار تومان است؛ درحال حاضر، دنیا به سمت همگرایی ثابت، همراه و دیتا پیش می رود بنابراین روند توسعه در تلفن ثابت باید شتاب بیشتری داشته باشد که این امر مستلزم افزایش تعرفه ها و رفع مشکل درآمدی مخابرات در حوزه تلفن ثابت است.