مطالبات فرهنگیان با استیضاح وزیر اجابت نمی شود

حسین گروسی نماینده مردم شهـریار، قـدس و ملارد در مجـلس شورای اسلامی در گـفتگـو با خبـرنگار مـهـر با اشاره به نـقـش مـوثر و حیاتی آمـوزش و پرورش در پـیشرفت، توسـعه و شـکوفایی کشور و آینده جامعه اظهار داشت: در واقع امـر هر آنچه که در حوزه آمـوزش و پـرورش اعـتـبارات و امکـانات تـزریق شود، ثمرات آن در توسعه و بالندگی هر چه بیشتر کشور ظهور و بروز پیدا می کند.

وی در ارتـبـاط با اعـلام وصـول استیضاح وزیـر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی عـنوان کرد: از نـظـر بـنـده استیضاح وزیــر در شـرایــط کنونی راهـکـار مناسب و سازنده ای درجـهـت رفـع مشـکلات فرهنگیان محسوب نـمـی شـود.

وی در تــشـریـح مـــشکـلات مـوجــود در عــرصـه آموزش و پرورشی کـشـور گـفـت: عدم تحقق مطالبات فرهنگیان و برخی انـتـصـابات در سطـوح مـدیـران این عـرصـه، باعـث نارضایـتـی برخی نمایندگان از عملکرد وزیر آموزش و پرورش شده و به نـظـر می رسد مهمـتر از تغـییر وزیر، بـرنامه محوری است که می توان با تکـیه برآن و اتـخاذ و طـراحی تـدابـیر و تـمهـیدات سـازنده از سوی هیات دولت در جـهت برون رفـت از بـرخی نارسـایی های مـوجـود در حــوزه آمـوزش و پـرورش کشور مشکلات موجود را به حداقل ممکن کاهش داد.

گــروسـی در خــصـوص دومـیـن کـارت زرد مـجـلـس به وزیـر فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلامی نـیـز گفت: توضیحات وزیـر فرهنگ و ارشاد اسـلامی برای برخی نمایـندگان قانع کـنـنـده نـبود که به صدور دومین کارت زرد به وزیر این وزارتـخانه حـساس انجامید و امـیـد آن داریم مـسئـولان ذیربـط بتوانند با تدوین برنامه ریزی اصـولی نیازها و دغدغه های فرهنگی مردم را در این بـخـش برجـستـه و حـائـز اهـمیت که هـمواره مــورد عـنایت و تاکـید مـقـام مـعـظـم رهبری نـیـز بـوده است را تامـین کـنـنـد.