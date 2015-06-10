معادن متروکه موجود در حاشیه شهرها، یکی از منابع عمده آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا سعیدپور در این بازدید با اشاره به اینکه یکی از منابع عمده و ثابت آلودگی هوا در شهرستان پاکدشت، وجود معادن متروکه موجود در حاشیه شهرها است، افزود: گودال های حاصل از سالها برداشت مواد معدنی شرایط مناسبی را برای حضور افراد سودجو فراهم کرده است. این افراد با انتقال و تخلیه غیرمجاز انواع پسماندها از شهرهای همجوار خصوصاً تهران و بعضاً سوزاندن آنها موجبات آلودگی شدید منابع آب ، خاک و هوا را فراهم می آورند.

وی اظهار داشت: با تحت تعقیب قرار دادن دو تن از متصدیان این گودها در سال گذشته از طریق دستگاه قضایی، خوشبختانه بخش قابل توجهی از ضایعات سوزی ها و تخلفات تخلیه پسماندها کاسته شده، اما کماکان در بعضی از مقاطع شبانه روز خصوصاً پس از پایان وقت اداری این تخلفات مشاهده می شود.

سعیدپور تصریح کرد: بازدیدهای دوره ای توسط کارشناسان و ماموران اجرایی این اداره عرصه را بر متخلفان تنگ کرده و امیدواریم تا با افزایش و استمرار این گشت ها، دیگر شاهد اینگونه تخلفات در حوزه شهرستان پاکدشت نباشیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت در پایان گفت: پدیده بازیافت لاستیک های فرسوده از طریق سوزاندن آنها یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای شهرستان بوده است که خوشبختانه به میزان قابل توجهی از میزان آن کاسته شده است.