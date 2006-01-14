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۲۴ دی ۱۳۸۴، ۹:۵۱

دقايقي پيش و از سوي مقام معظم رهبري؛

مراسم بزرگداشت فرماندهان شهيد سپاه در مدرسه‌ عالي شهيد مطهري آغاز شد

مراسم بزرگداشت فرماندهان شهيد سپاه در مدرسه‌ عالي شهيد مطهري آغاز شد

مجلس بزرگداشت شهداي سانحه سقوط دلخراش هواپيماي فالكون سپاه، از سوي مقام معظم رهبري دقايقي پيش در مدرسه عالي شهيد مطهري آغاز ‌شد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين مراسم شخصيت هاي كشوري و لشگري از جمله محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، حجت الاسلام و المسلمين محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري ، آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه و جمعي از مسئولان عالي قضايي، سرلشگر فيروز آبادي رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ، فرمانده كل ارتش، فرمانده كل سپاه و فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح، رييس و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق، پرويز داوودي معاون اول و تعدادي از معاونان و مشاوران رييس جمهور، علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهور و سخنگوي دولت، اعضاي هيات وزيران، اعضاي شوراي نگهبان و برخي شخصيت هاي سياسي و فرهنگي براي ابراز همدردي و تسلي خاطربازماندگان ايـن حادثه تاسف بار، شركت داشتند .

همچنين مراسم اربعين شهداي سـانحـه هواپيماي سي 130 قرار است، فردا يكشنبه در مصلي امام خميني تهران بـرگـزار شود.

کد مطلب 277501

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