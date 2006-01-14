مراسم بزرگداشت فرماندهان شهيد سپاه در مدرسه‌ عالي شهيد مطهري آغاز شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين مراسم شخصيت هاي كشوري و لشگري از جمله محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، حجت الاسلام و المسلمين محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري ، آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه و جمعي از مسئولان عالي قضايي، سرلشگر فيروز آبادي رييس ستاد كل نيروهاي مسلح ، فرمانده كل ارتش، فرمانده كل سپاه و فرماندهان عاليرتبه نيروهاي مسلح، رييس و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق، پرويز داوودي معاون اول و تعدادي از معاونان و مشاوران رييس جمهور، علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، غلامحسين الهام رئيس دفتر رئيس جمهور و سخنگوي دولت، اعضاي هيات وزيران ، اعضاي شوراي نگهبان و برخي شخصيت هاي سياسي و فرهنگي براي ابراز همدردي و تسلي خاطربازماندگان ايـن حادثه تاسف بار، شركت داشتند .

همچنين مراسم اربعين شهداي سـانحـه هواپيماي سي 130 قرار است، فردا يكشنبه در مصلي امام خميني تهران بـرگـزار شود .