"شب هاي برره" روابط اجتماعي نادرست را نقد مي كند / تلويزيون به بازيگران ساعت خوش اجازه رشد داد

دكتر ابوالفضل آقابابا، كارشناس رسانه، در گفت وگو با خبرنگار تلويزيوني «مهر» درباره مجموعه «شب هاي برره» گفت: « به نظرم اين مجموعه عالي است، حتي نظرسنجي هاي به عمل آمده اين مساله را نشان مي دهد. اين سريال توانسته جاي خود را در ميان مخاطبان پيدا كند. البته پيمان قاسم خاني، سرپرست نويسندگان اين مجموعه همانند كارهاي گذشته اش در اين سريال هم اشراف كامل دارد و ما شاهد خلاقيت در فضايي كاملاَ جديد‏ و زباني نو هستيم.»

وي در ادامه افزود: « نوآوري در مجموعه «شب هاي برره» زياد است كه قابل مقايسه با ديگر طنزها چون «شبكه سه و نيم» كه پخش مي شود، نيست‏، چرا كه ما در مجموعه « شبكه سه و نيم» خلاقيت نمي بينيم و تنها ادا واطوار آدم ها را شاهد هستيم. اما مجموعه «شب هاي برره» با واقعيات جامعه ما منطبق است. با توجه به محدوديت هايي كه تلويزيون به لحاظ ساخت توليدات طنز دارد‏، اما گروه «شب هاي برره» از حداكثر ظرفيت هاي موجود تلويزيون استفاده كرده است، البته در برخي از مواقع هم خالي از اشكال نيست، اما در كل مجموعه خوبي است.»

اين كارشناس رسانه با اشاره به كاراكتر طغرل، گفت: « به نظر من بازي هدايتي، مهران مديري و سيامك انصاري در اين مجموعه عالي است و از حداكثر توانايي هايشان بهره بردند. در واقع به پختگي لازم رسيدند. البته برخي از بازيگران اين مجموعه هنوز به پختگي لازم نرسيدند و جاي كار دارند. شايد دليل اين مساله اين باشد كه بازيگراني چون وگوري در حاشيه قرار دارند. بنابراين هنوز به پختگي لازم نرسيدند.»

آقابابا خاطر نشان كرد: « اين مجموعه روابط اجتماعي نادرست را نقد مي كند و زشتي ها را نشان مي دهد‏. به عنوان نمونه موضوع سيستم اداري، بخشداري جزو سوژه هايي بودند كه براي برخي از مسوولان تلنگر بود. اما جامعه ايران پوست كلفت تر از اين حرف ها است كه از اين تلنگرها درس بگيرد.»

وي در ادامه گفتگو با "مهر" افزود: « در حال حاضر مهران مديري به اوج پختگي در بازيگري و كارگرداني مجموعه هاي طنز رسيده است. البته تلويزيون براي رسيدن او به چنين جايي، ميليون ها تومان هزينه كرد كه مهران مديري "ساعت خوش"؛ الان به اين جا رسيده است. به نظرم بايد اين اجازه رشد را به همه بدهيم و زمينه آن را فراهم كنيم. بايد تجارب متراكم شوند و خط توليد باز شود. البته كشورهاي ديگر هم اين كار را انجام مي دهند، نه اين كه بعد از ساخت يك كار، آن را رها كنيم.

آقابابا افزود: در واقع، بايد مجموعه هاي موفقي چون "شب هاي برره"، با يك مديريت فرهنگي صحيح، تقويت و حمايت شود.

وي گفت: اگر چه نوشتن كارهاي روتين سخت است، اما با حمايت مسوولان تلويزيون اين كار شدني است.»