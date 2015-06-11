استفاده نکردن از پیمانکاران غیربومی باروح رقابت پذیری سنخیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی شامگاه چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان همدان با بیان اینکه باعث افتخار است درجمع شما باشم که با کار آفرینی و ایجاد اشتغال باعث رشد استان می شوید، اظهار داشت: در برنامه های عمرانی تمام پارامترها باید در کنار هم باشند.

معاون عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه قبول مسئولیت در سمنها سخت است، افزود: آمادگی داریم کمال همکاری را با انجمن پیمانکاران داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این صنف را در کشور قابل اهمیت و مهم میدانیم، عنوان داشت: همه مهندس هستند و مهندسین خوب تحزیه و تخلیل و کار می کنند و با مردم ارتباط دارند و می توانند برای آنها الگو باشند.

عراقی با اشاره به اینکه مهندسان به دنبال آینده نگری هستند، عنوان داشت: دولت تدبیر و امید به دنبال ایحاد اشتغال برای جوانان است.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه با رکود عمرانی در کشور مواجه هستیم، اضافه کرد: به زودی از این راه عبور خواهیم کرد.

وی با اشاره به استفاده پیمانکاران غیر بومی در استان همدان، عنوان داشت: استفاده از پیمانکاران غیر بومی باعث ایحاد رقابت و بالا بردن کیفیت ها می شود.

عراقی با بیان اینکه استفاده نکردن از پیمانکاران غیر بومی با روح رقابت پذیری سنخیت ندارد، گفت: پیمانکاران بومی باید توانمندتر شوند و کارها را با کیفیت بیشتر انحام دهند تا کارهای عمرانی به آنها سپرده شود.

معاون عمرانی استاندار همدان با اشاره به اینکه باید به دنبال افق های نو باشیم، ابراز داشت: ممکن است چند سال دیگر کارهای زیربنایی نداشته باشیم بنابراین باید به فکر بهره برداری بهینه و مسائلی که باعث بهره وری منابع می شود، بود.

دبیر دوره ششم انجمن پیمانکاران عمرانی استان همدان نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: هدف پیمانکاران به غیر از رونق کسب و کار نبوده و هیئت مدیره جدید نیز این راه را ادامه خواهد داد.

مرتضی اسکندری با بیان اینکه سرمایه اصلی استان پیمانکاران هستند، افزود: پیمانکاران راه را برای فردایی روشن باز می کنند.

وی با اشاره به اینکه کشور در تنگنا قرار دارد، بیان داشت: کشور ایران نیاز به سازندگی و جای کار دارد.

اسکندری با بیان اینکه اگر همدلی و همکاری استانداری با پیمانکاران نباشد، پیشرفتی نخواهد بود، اضافه کرد: در استان از پیمانکاران بومی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه ۷۰درصد پیمانکاران استان همدان بیکار هستند، عنوان دلشت: این عدالت نیست که در استان از پیمانکاران غیر بومی استفاده شود.