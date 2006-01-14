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۲۴ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۴۴

اردوي تيم ملي جودو نوجوانان از چهارشنبه آغاز مي شود

اردوي تيم ملي جودو نوجوانان از چهارشنبه آغاز مي شود

اردوي آمادگي تيم ملي جودوي نوجوانان ايران جهت حضور در مسابقات غرب آسيا از روز چهارشنبه در تهران آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي جودوي نوجوانان ايران بهمن ماه سالجاري دراولين دوره رقابتهاي غرب آسيا كه به ميزباني اردن درامان برگزارخواهد شد شركت مي كند. به همين منظورمربيان اين تيم نفرات اول تا سوم مشترك مسابقات قهرماني كشوركه درقزوين برگزارشد را براي حضوردراين اردو دعوت كرده اند.
بهرامي و جناب زاده مربيان اين تيم قراراست روزچهارشنبه با انجام مسابقات انتخابي تركيب نفرات اصلي را مشخص كنند، ضمن اينكه درهر وزن 3 نفردراردو باقي خواهند ماند.

کد مطلب 277526

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