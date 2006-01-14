سال 2005 سالي موفقيت آميز در كشف و تحقيقات علوم زيستي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، محققان در سال 2005 تحقيقات خود را در زمينه نظم بخشي دوباره ميكروب ها بر اساس چرخه زندگي آغاز كردند و آنها را با كشف جنين 190 ميليون ساله دايناسورها به پايان رساندند. سال 2005 سالي پيشرو در زمينه كشف و دستيابي به پيچيدگي هاي فرضيه سير تكامل به شمار مي رود.

اطلاعات ژنتيكي در سال 2005 دست محققان را در اصلاح مولكولي باز گذاشت تا بدين وسيله سير تكاملي تحقيقات خود را در ارگانيسم ها از ويروس ها به راسته پستانداران نخستين پايه ارتقا بخشند.

محققان همچنين در سال 2005 به تحقيقات گسترده اي در اين زمينه كه چگونه جوامع جانداران با انشعاب از هم، گونه هاي جديدي را شكل مي دهند، پرداختند كه به نتايج قابل توجهي نيز دست يافتند.

يكي از مهيج ترين تحقيقات انجام شده در سپتامبر 2005 انجام شد. در اين تحقيق محققان سيستم ژنتيكي نزديكترين جاندار مشابه انسان يعني شامپانزه را مورد آزمايش قرار دادند. يافته هاي ژنتيكي نشان داد كه بين انسان و شامپانزه وابستگي و نسبت نزديكي وجود دارد. بيشترين تفاوت موجود بين انسان و شامپانزه به اختلافات DNA دو جاندار مربوط مي شود كه در حدود 4 درصد تخمين زده شده است.

سال 2005 سالي قابل توجه براي دانشمندان بود تا طي آن به يافته هاي جديدي در خصوص وضعيت گونه هاي جديد جانداران دست يابند. يك گونه جديد زماني شكل مي يابد كه جمعيت هاي گونه هاي جانداران خود را با روش هايي متفاوت وفق مي دهند و توليد و تكثير دروني خود را متوقف مي سازند. گاهي اوقات يك جمعيت متصل و بهم پيوسته واحد به دو گروه تقسيم مي شود. پيش بيني تئوري فرضيه تكاملي در مورد اين جمعيت اين است كه اين شكاف زماني رخ مي دهد كه برخي از اعضاي انفرادي در گروه از توليد مثل با يكديگر امتناع مي ورزند. بيولوژيست ها در سال 2005 در اين زمينه آزمايشات گوناگوني را انجام دادند كه برخي نيز به تحول و تكامل سريع در شكل و رفتار ارگانيسم هاي موجودات انجاميد.

بيولوژيست ها پيش از اين به رمز گشايي ژنتيكي و كشف تغييرات پروتئيني درجانداران گرايش داشتند، اما كشفيات جديدي در خصوص اهميت DNA در رابطه با مسائل ژنتيكي در سال 2005 به دست آمد.

بالاخره اينكه در سال 2005 محققان به كشف راهكارهاي تدافعي در مقابل يكي از تهديدات جدي قرن حاضر يعني بيماري آنفلوآنزاي مرغي دست يافتند. در اكتبر 2005 بيولوژيست هاي مولكولي از بافت هاي يخ زده بدن استفاده كردند تا 3 ژن ناشناخته از ويروس آنفلوآنزاي شيوع يافته در سال 1918 را در ساختار ژني قرار دهند. اين بيماري به كشته شدن 20 تا 50 ميليون نفر منجر شده است.